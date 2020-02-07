"Без коровы, но с мужем": жена Газманова взорвалась после обвинений в тунеядстве

Жена Олега Газманова написала в инстаграм-аккаунте признание. Она прокомментировала едкие слова в свой адрес со стороны недоброжелателей.

В микроблоге супруги известного певца множество фотографий с отдыха, портретов семьи, а также любовные оды мужу. Некоторые осуждают ее за подобный образ, поэтому 50-летняя Марина завела рубрику "Нам пишут", в которой дает словесный бой осуждающим.

На этот раз одна из подписчиц назвала жену артиста "отважной бездельницей". Марина Газманова опубликовала селфи с идеальным макияжем и порассуждала о своей жизни. "Конечно бездельница – мама двоих подрощенных талантливых, успешных и счастливых детей, элегантно ведущая большое хозяйство, без коровы, но с мужем Артистом с большой буквы", – написала дама.

Судя по всему, жена Газманова придерживается правил "настоящей женщины", которые активно продвигает в своем блоге. "А так тружусь не покладая рук во всех областях развития, глубокой чувственности и красоты этого мира!" – уточняет Марина свою позицию.

Также Газманова предложила девушкам присоединяться к ней. Впрочем, многие в комментариях поддержали супругу певца. "Восхищаюсь творчеством Олега Газманова с детства, но вдохновили на жизнь именно Вы", "Это далеко не безделье. Это титанический труд – жить и любить творческого человека, и самой являться таковой же", – написали фолловеры.