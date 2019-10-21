Сын Газманова обмолвился о своем самом странном занятии в машине

Родион Газманов рассказал о самом странном занятии в такси. Молодой человек поведал, что в загруженном графике ему приходится некоторые вещи делать прямо в автомобили.

Певец поделился необычной историей со своими поклонниками в социальной сети "Инстаграм". Молодой человек выложил фотографию, где он позирует с бритвой. На лице у него пеня для бритья, тем не менее знаменитость "при параде" – в черной футболке, с модными аксессуарами на руках.

Впрочем, все становится на свои места, стоит лишь обратить внимание на текст, сопровождающий снимок. Родион рассказал, что творческая жизнь – это постоянные перемещения в пространстве. У артистов редко бывает свободная минутка на то, чтобы просто поесть, не говоря уже о менее насущных вещах.

"Это умение делать все на ходу, и успевать быть в нескольких местах одновременно. Недавно, например, я опаздывал на фестиваль "Жара", и когда я понял, что в гостиницу из аэропорта я заехать не успею, пришлось бриться и переодеваться прямо в такси. По приезду мне протянули теплое полотенце и крем после бритья слегка ошалевшие от такого запроса администраторы фестиваля (честь им и хвала за это, кстати) :)⁠ (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.)", – написал Газманов.

Он также поинтересовался у своих фолловеров, чем им приходилось заниматься на ходу. Те, разумеется, не заставили себя долго ждать: "Работаю на скорой. И часто приходится есть по дороге на вызов, или с вызова", " Опаздывала на свадьбу, переодевалась на вокзале в туалете", " В 5 утра в авто краситься к подруге на свадьбу) для девочки это конечно норм, но наводить стрелки по неасфальтированной дороге неудобно...", " Местные таксисты привыкли, что заднее сиденье часто моя гримёрка: запрыгивание в костюм и нанесение сценического макияжа, это уже стандартная процедура😂".