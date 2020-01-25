Отвергнутый Газманов поставил жесткий ультиматум избраннице

Олег Газманов и Марина Муравьева считаются образцовой парой шоу-бизнеса. Однако, как выяснилось, их отношения оказались на грани.

О романе Олега Газманова и Марины Муравьевой впервые заговорили в декабре 1997 года. Влюбленные оформили отношения лишь спустя шесть лет. В 2003 году супруга родила артисту дочь Марианну.

Как оказалось, в жизни пары не все складывалось гладко. Сначала Марина ответила отказом на предложение руки и сердца. "Я заартачилась и не согласилась! И так все было хорошо, зачем что-то менять. Не буди лихо, пока тихо", – поделилась Муравьева на странице в "Инстаграме".

Тогда музыкант сильно обиделся на возлюбленную и выплеснул все свои чувства в композиции "Прощай". "Принес мне записанный вариант произведения, говорит или поженимся, или вот тебе последний подарок!", – вспомнила супруга Олега Газманова. В итоге она согласилась.

Подписчики поблагодарили Марину Муравьеву за то, что она поделилась такой интимной историей. По их словам, песня Олега Газманова получилась очень искренней. "Очень сильная песня. Часто слушала ее, когда с мужем была на пороге развода", "Как же ему было плохо... Такой хит получился", "Какой талантливый у вас муж!", – поделились мыслями комментаторы.