Как расчетливая Пугачева расправилась с известным артистом

Некогда популярный исполнитель Михаил Муромов дал откровенное интервью. Он заявил, что именно Алла Пугачева способствовала тому, что его "убрали из телевизора".

Михаил Муромов прославился благодаря таким хитами, как "Яблоки на снегу" и "Странная женщина". Певец был кумиром миллионов, женщины буквально млели перед ним. В этом году артисту исполнится 70 лет, однако, по его словам, он все так же привлекателен для представительниц противоположного пола.

"У меня любовь есть всегда: порой ее даже слишком много! Что поделать: такой организм. Я имею в виду не высокие отношения, а самую настоящую интимную близость. У меня все, как надо!" – заявил исполнитель. Он сообщил, что обращает внимание на женщин от 20 до 70 лет. "Как правило, они сами приезжают, а я не отказываю. Потому что без интимной жизни не мыслю существования", – объяснил Михаил Муромов.

Когда-то певец был очень популярен. Он принимал участие в самых престижных фестивалях, на его концертах были аншлаги. Но в какой-то момент исполнитель ушел в тень, а потом и вовсе словно пропал. Как рассказал Михаил Муромов, именно Алла Пугачева в свое время распорядилась, чтобы его не показывали по телевизору, потому как боялась серьезной конкуренции, передает "Собеседник".

"Она платила деньги, чтобы меня не показывали по телевизору. У нее были люди, которые работали на телевидении. И она им платила зарплату. Они выполняли ее поручения. Ей не нужны были звезды", – объяснил певец. И даже его хваленая харизма на Примадонну не действовала. "Она любила тех мужчин, которые ей делали шаги вперед. Стефанович, Кузьмин, Челобанов. Кто такая Алла вообще? Всех убрала эта Алла", – заключил Михаил Муромов.

Тем не менее, сейчас артист живет "очень насыщенной" жизнью. "Скучать не приходится. Люблю ловить рыбу. Раньше ездил на охоту, сейчас – нет. Не могу убивать живых зверей. Жалко! У меня много концертов!" – уверил фанатов певец.