Как расчетливая Пугачева расправилась с известным артистом

Михаил Муромов прославился благодаря таким хитами, как "Яблоки на снегу" и "Странная женщина". Певец был кумиром миллионов, женщины буквально млели перед ним. В этом году артисту исполнится 70 лет, однако, по его словам, он все так же привлекателен для представительниц противоположного пола.
"У меня любовь есть всегда: порой ее даже слишком много! Что поделать: такой организм. Я имею в виду не высокие отношения, а самую настоящую интимную близость. У меня все, как надо!" – заявил исполнитель. Он сообщил, что обращает внимание на женщин от 20 до 70 лет. "Как правило, они сами приезжают, а я не отказываю. Потому что без интимной жизни не мыслю существования", – объяснил Михаил Муромов.
Когда-то певец был очень популярен. Он принимал участие в самых престижных фестивалях, на его концертах были аншлаги. Но в какой-то момент исполнитель ушел в тень, а потом и вовсе словно пропал. Как рассказал Михаил Муромов, именно Алла Пугачева в свое время распорядилась, чтобы его не показывали по телевизору, потому как боялась серьезной конкуренции, передает "Собеседник".
"Она платила деньги, чтобы меня не показывали по телевизору. У нее были люди, которые работали на телевидении. И она им платила зарплату. Они выполняли ее поручения. Ей не нужны были звезды", – объяснил певец. И даже его хваленая харизма на Примадонну не действовала. "Она любила тех мужчин, которые ей делали шаги вперед. Стефанович, Кузьмин, Челобанов. Кто такая Алла вообще? Всех убрала эта Алла", – заключил Михаил Муромов.
Тем не менее, сейчас артист живет "очень насыщенной" жизнью. "Скучать не приходится. Люблю ловить рыбу. Раньше ездил на охоту, сейчас – нет. Не могу убивать живых зверей. Жалко! У меня много концертов!" – уверил фанатов певец.
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