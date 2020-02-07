Знаменитого актера экстренно госпитализировали с опасной болезнью

Валерия Гаркалина доставили в одну из московских больниц. У звезды фильма "Ширли-мырли" выявили пневмонию.

Стало известно, что 65-летний актер отдыхал у себя дома, когда у него вдруг началась одышка. Оказалось, что обострилось заболевание. Врачи диагностировали у него пневмонию. Артиста поместят в стационар, сообщает Ura.ru.

Как писали "Дни.ру", летом 2008-го Валерий Гаркалин, находясь на гастролях в Литве, перенес инфаркт. В ноябре того же года случился повторный инфаркт.

Напомним, в прошлом году Валерий Гаркалин откровенно рассказывал о семейной жизни. Актер вспомнил, насколько дорога была ему супруга Екатерина. По его словам, свой бюджет они тратили на путешествия. А если денег не хватало – одалживали. В браке у супругов родилась дочь Ника. У звезды театра и кино есть внук Тимофей.

Валерий Гаркалин стал знаменит после роли в комедии Владимира Меньшова в картине "Ширли-мырли". В 2000 году получил звание "Заслуженного артиста России", в 2008-м стал народным артистом.