"Я не дарил ей бриллианты и шубы": Гаркалин сделал душещипательное признание
Валерий познакомился с будущей женой, когда репетировал на сцене театра кукол роль Грэя в "Алых парусах". Екатерина, работавшая там педагогом, сидела тогда в пустом зале.
"Артисту нужен зритель, и я стал обращаться к ней. После одного моего монолога Катя расплакалась. Я был потрясен. Подумал: какая же необыкновенная душа у этой девушки", – цитирует Валерия Гаркалина "7Дней". По его слова, всю жизнь его супруга "рыдала над чем-то таким".
Также артист отметил, что смеялась его избранница тоже необыкновенно заразительно. "И каждую секунду была искренней. Я был с ней счастлив…", – поделился Валерий Гаркалин.
Кроме того, актер рассказал, что они никогда не копили деньги. "Я не дарил ей бриллианты и шубы. Зато мы стояли, обнявшись на краю света, в Новой Зеландии, на берегу и смотрели на Тихий океан", – сделал трогательное признание Валерий Гаркалин.
По его словам, семейный бюджет они с Екатериной тратили на путешествия. А если денег не хватало, то одалживали. За свою совместную жизнь супруги успели побывать в разных уголках света.
Правда, как признался Валерий Гаркалин, были времена, когда их "житейская хижина немного шаталась". "Но я вовремя останавливался. И всегда выбирал хижину. Я понимал, что все остальное от лукавого, никуда меня не приведет, там нет сердца", – поделился артист. В браке у супругов родилась дочь Ника. У Гаркалина есть внук Тимофей.
Примадонна впервые за десять лет выступила с сольником
Зрители поделились впечатлениями от концерта
Артистка приняла непростое решение
Отправку к писателю московских специалистов посчитали лишним
Популярные темы форума
Секс за деньги
Хочу найти мужчину
Как думаете: убила старуха Диану?
Хитрые нынче мужики пошли!!!!!!!!!
Хочу уехать на пмж в другую страну...
Религия - наркотик для рабов.
Отшила лучшего друга
Как понять твой человек или не твой?
Свекровь не союзник
Лабода вам нравится?
Как правильно колоть орехи черепашкой?
Павел Воля
хочу вежлевого мужа,где взять?
Кто по вашему эти люди,которые рыбаки,сидят на рыбалке,ни где не работает ,круглосуточно?
Заняться сексом, чтобы забыть бывшего
Такой хлеб ужасный стал,на следующий день опять зелёный,что за фигня?
почти не возможно найти работу!
я не хочу воспитывать мужчину,в браке!И общаться с чужим тоже не хочу,я хочу готового парня!
Расскажите про роды
Почему все говорят,что у нас плохой менталитет?
Завидую Маркл Меган,я тоже хочу такого вежлевого мужа себе.
Комплексует что нет машины
От чего у Нерона (римский император ),была болезнь души?Наследственность?
Свекровь телец,муж телец,жена близнец ,что будет?
Никогда не делайте отбеливание зубов
Ефремов
Алкаши
Телец и близнец -брак получается или нет?
Диета ангела
Замужество - больная тема