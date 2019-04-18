"Я не дарил ей бриллианты и шубы": Гаркалин сделал душещипательное признание

Знаменитый актер откровенно рассказал о семейной жизни. Валерий Гаркалин вспомнил, насколько дорога была для него ушедшая из жизни супруга Екатерина.

Валерий познакомился с будущей женой, когда репетировал на сцене театра кукол роль Грэя в "Алых парусах". Екатерина, работавшая там педагогом, сидела тогда в пустом зале.

"Артисту нужен зритель, и я стал обращаться к ней. После одного моего монолога Катя расплакалась. Я был потрясен. Подумал: какая же необыкновенная душа у этой девушки", – цитирует Валерия Гаркалина "7Дней". По его слова, всю жизнь его супруга "рыдала над чем-то таким".

Также артист отметил, что смеялась его избранница тоже необыкновенно заразительно. "И каждую секунду была искренней. Я был с ней счастлив…", – поделился Валерий Гаркалин.

Кроме того, актер рассказал, что они никогда не копили деньги. "Я не дарил ей бриллианты и шубы. Зато мы стояли, обнявшись на краю света, в Новой Зеландии, на берегу и смотрели на Тихий океан", – сделал трогательное признание Валерий Гаркалин.

По его словам, семейный бюджет они с Екатериной тратили на путешествия. А если денег не хватало, то одалживали. За свою совместную жизнь супруги успели побывать в разных уголках света.

Правда, как признался Валерий Гаркалин, были времена, когда их "житейская хижина немного шаталась". "Но я вовремя останавливался. И всегда выбирал хижину. Я понимал, что все остальное от лукавого, никуда меня не приведет, там нет сердца", – поделился артист. В браке у супругов родилась дочь Ника. У Гаркалина есть внук Тимофей.