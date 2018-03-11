В семье тяжелобольного Гаркалина произошла трагедия

На семью актера Валерия Гаркалина обрушивается одна беда за другой. Сначала в больницу в тяжелом состоянии попал с артист, теперь слегла и его теща.

О том, как родственники Гаркалина переживают случившееся, в подробностях рассказала дочь артиста Ника. По ее словам, актер пытается побороть сильно запущенную пневмонию.

"Он переносил ее на ногах, много работал, ездил. А всего пару минут назад на нашу семью обрушилась еще одна беда. Только что госпитализировали нашу бабушку, тещу папы", – рассказала она. Наследница Гаркалина не уточнила, чем заболела ее родственница. Возможно, речь идет о психологических проблемах: семья тяжело переживает госпитализацию артиста.

Поделилась своими соображениями на этот счет и актриса Ирина Лачина. Она уверена, что многие деятели культуры переносят болезнь на ногах. По ее мнению, мужчины и вовсе не любят обращаться к врачам.

Лачина добавила, что рядом с Гаркалиным находится его внук Тимофей. "Он в мальчике души не чает, всегда рассказывает о нем взахлеб. Валерий Борисович с невероятной нежностью и любовью относится к своей семье", – цитирует ее Woman's Day.

Напомним, что Гаркалин попал в больницу 16 февраля. Ему стало плохо во время гастролей.

Некоторое время артист находился в экстренной реанимации НИИ имени Склифосовского. Актер почти месяц не может побороть тяжелое заболевание.