Лишить паспорта и гражданства: Лолита намерена воздать экс-супругу сполна

Несколько месяцев назад стало известно о предстоящем разводе Лолиты Милявской с ее пятым супругом Дмитрием Ивановым. Через неделю в Басманном суде, наконец, начнется официальный процесс.

Исполнительница намерена доказать, что их союз был фиктивным. Если ей удастся сделать это, то Дмитрий лишится российского гражданства. Кроме того, у него отнимут израильский паспорт, который он получил с помощью звездной супруги.

Для того, чтобы не упасть в грязь лицом в суде, Милявской пришлось обратиться к высококвалифицированному юристу. Так, певица заручилась поддержкой адвоката Сергея Жорина.

"Наше обращение рассматривают в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД по Москве. В полиции его приняли со второго раза: сначала отказали – якобы я, как третье лицо, не имею права подавать заявление о фиктивности чужого брака. Мол, делать это должен... сам Иванов, представляете? Пришлось разъяснить на 13 листах мои права – со ссылкой на нормативные акты – и приложить аргументы фиктивности брака Дмитрия Иванова с той женщиной. По нашим данным, вместе супруги не проживали и совместного хозяйства не вели. В фиктивном браке состояли семь месяцев: с 29 мая 2009 года по 12 января 2010-го. 22 октября, то есть спустя почти пять месяцев после заключения брака, Иванов получил гражданство РФ. А затем, всего через 1,5 месяца, подал заявление о расторжении брака. Все это вызывает вполне определённые подозрения. Надеюсь, что правоохранительные органы дадут этому правовую оценку", – заявил адвокат.



