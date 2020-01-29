Вляпавшаяся Макарская раскрыла всю правду о контакте с мужем Милявской

Виктория Макарская оскандалилась после выхода в эфир программы "Звезды сошлись". Там показали, как артистка, пропагандирующая мир и любовь, сцепилась с пятым мужем Лолиты Милявской Дмитрием Ивановым. После поднявшейся шумихи звезда решила прояснить ситуацию.

Дмитрий Иванов появился на программе, чтобы опровергнуть слова Лолиты Милявской. Певица обвинила его в том, что он якобы жил за ее счет десять лет их брака, а теперь желает через суд признать отношения фиктивными. Якобы мужчина был с ней только ради того, чтобы получить израильское гражданство.

В студии многие приняли сторону Лолиты. Не боясь их гнева, Дмитрий попытался донести до людей свою версию событий. Он пояснил, что хочет положить конец потоку грязи, который льется на него с тех пор, как стало известно о его разводе с Милявской.

Иванов отметил, что ни разу не сказал в адрес звезды ни одного плохого слова. Интересно, что за него вступилась только телеведущая Анфиса Чехова. Судя по комментариям, зрители в большинстве своем оправдали Дмитрия. Они поддержали его добрыми словами, а Лолиту посчитали просто обиженной женщиной.

Многих удивил момент, когда в словесной перепалке Дмитрий Иванов сцепился с певицей Викторией Макарской. Супруга актера Антона Макарского в последнее время ведет закрытый образ жизни: они с мужем путешествуют, дают концерты, посещают святые места. В "Инстаграм" Виктория пропагандирует духовные книги, жития и учения святых отцов, цитирует деятелей церкви. Тем удивительнее для зрителей был этот шумный разговор.

После поднявшегося скандала Виктория решила оправдаться. "Это же надо было так вляпаться! Так мне и надо, и нет мне оправданий. Зачем я туда поперлась вообще? Простите меня, родные, я сама очень переживаю. И все понимаю. Но все-таки должна рассказать, как это было на самом деле, потому что эти мои слова вырезали из программы", – высказалась Макарская.

Она привела разговор с Дмитрием Ивановым с самого начала: "Дима, Вы же за немалые деньги сюда пришли. Если Вам действительно ничего от Лолиты не надо, отдайте ей то, что Вы сегодня заработали на ее имени в этой программе. Вы же тренер! Зарабатывайте достойно!" Эти мои слова вырезают и оставляют только часть моей ответной реакции. В результате такого монтажа получается какой-то ужас ужасный..."

Виктория подчеркнула, что не оправдывается. "Будешь знать, как ходить на ток-шоу", – написала она и добавила, что на самом деле шла в студию с рассказом о неудачной попытке изменить губы.

Тем не менее Макарская обнаружила и плюсы в этой шумихе. Певица поняла, что в ней мало что изменилось с тех пор, как она перестала ходить на подобные передачи. "Все, что менялось в последнее время во мне в лучшую сторону, исключительно от Бога. Стоит только от любви и доброты отойти – и ты опять поступаешь, как глупая хабалка", – призналась Виктория Макарская.

В заключение она попросила прощения и молитв о ней, а также призвала фанатов не смотреть шоу. Кстати, в комментариях отметилась Лолита Милявская. "Ты была потрясающе искренняя", – похвалила приятельницу эксцентричная звезда.