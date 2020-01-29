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"Ты делаешь то, что нельзя": Лолита Милявская призналась в пагубной зависимости

Лолита Милявская. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Лолита Милявская откровенно поговорила с поклонниками. Певица порассуждала о курении.
прочитано 329 раз

Артистка решила избавиться от вредной привычки. В своем инстаграм-аккаунте Лолита Милявская опубликовала провокационное видео из аэропорта Тель-Авива, рассказав об условиях для курильщиков.

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 Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

Знаменитость пожаловалась, что ей приходится стоять в стеклянной будке и терпеть ужасный запах. "Ты делаешь то, что нельзя… Стою и думаю, докурю и, наверное, брошу", – поделилась Лолита Милявская.

В комментариях к своему посту певица призналась, что боится летать, и отметила, что с отказом от сигарет у нее стало лучше с сосудами. Поклонники поддержали Лолиту Милявскую в ее решении отказаться от пагубной зависимости.

Напомним, ранее звезда выложила ролик, в котором показала себя в черном купальнике с глубоким вырезом и без макияжа. Многие отметили, что Лолита Милявская сильно похудела и стала выглядеть моложе. Однако среди комментаторов нашлись и те, кто посчитал, что певице стоит больше внимания уделять лицу: сделать косметологические процедуры по уходу.

Автор: 29 января 2020, 16:55

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