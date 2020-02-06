Меладзе побил Ветлицкую и заткнул за пояс молодых артистов

Мода циклична. Тренды приходят, исчезают и возвращаются. Это касается и музыки. Поэтому сейчас снова обретают популярность артисты, которые были модными в конце прошлого века.

На многих столичных тусовках молодежь слушает культовые треки 90-х. Так, например, в любимом всеми баре "Denis Simachev Shop&Bar", который закрылся прошлой весной, диджеи ставили хит Натальи Ветлицкой "Посмотри в глаза". Слова этой песни знали все гости без исключения.

Ажиотаж вокруг исполнительницы немного спал после закрытия клуба. Артистку побил Валерий Меладзе, сместив ее с лидерских позиций. Причем количество его фанатов значительно превышает число поклонников Ветлицкой.

"Мне кажется, это я начал моду на него года два назад на своих первых вечеринках. Именно тогда в Москве Валерий Меладзе стал популярен. И сейчас он намного популярнее, чем Наталья Ветлицкая. Меладзе все-таки наше поколение. И такие песни, как у него, — на века. Они очень правильные по мелодике, в них красивые слова", – пояснил диджей Гриша Супер.

Кроме того, в отличие от Натальи, у Валерия намного больше выпущенных песен. У Меладзе же можно включать что угодно, и народ будет рад: от дуэтов с "ВИА Грой" до сольных работ, сообщает Super.ru.

"Я ставлю и Элджея, и Федука, и "2Маш", но мода на них чуть-чуть уже прошла, потому приходится находить такое место в своем сете, чтобы не прослыть зашкваром. Но что удивительно в Валерии Меладзе: если ты его ставишь, это никак не влияет на твое реноме. Я такие патроны, как хиты Валерия, не расстреливаю сразу и попусту. Это такая вишенка на торте", – отметил диджей Федор Фомин.

