"Любимая моя, с днем рождения!": Меладзе скрасил вечер одинокой Волочковой

"Инстаграм" Анастасии Волочковой буквально разрывается от фото и видео, которые балерина в огромном количестве выкладывает с дня своего рождения. Напомним, что 20 января скандально известной балерине исполнилось 44 года. Артистка отметила важную дату в компании друзей и журналистов в одном из столичных караоке-баров, приехав с отдыха, который провела в Таиланде.
Гостей вечеринки именинница встречала в длинном золотистом платье. Завершали образ подаренные Николаем Басковым несколько лет назад серьги с черными бриллиантами и перстень с огромным голубым камнем. Гости одарили Анастасию с ног до головы. Разумеется, не обошлось без цветов, в частности ее любимых белых роз.
Теперь букеты радуют Волочкову дома. Балерина продемонстрировала, как к ее празднику украшен дом, и показала охапки цветов, расставленных по вазам. Мероприятие прошло три дня назад, но Анастасия продолжает праздновать. Несколько часов назад она выложила на своей странице видео, где в красном спортивном костюме танцует под песню Валерия Меладзе, льющуюся из динамиков музыкального центра.
Также видно, как Анастасия Волочкова заигрывает: прячется за портьеру, кокетливо выглядывает оттуда, улыбается и смеется, прижимается к большому воздушному шарику, на котором написано: "Любимая моя, с днем рождения!" Возможно, снимает балерину таинственный возлюбленный, которого она тщательно прячет.
Больше в комнате никого нет, вероятно, как и во всем доме. Ни 20 января в баре, ни сейчас не появились ни родители Анастасии, ни ее единственная дочь Ариадна.
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