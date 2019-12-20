Россияне ахнули от прилюдных ласк Джанабаевой и Меладзе

На вручение музыкальной премии "Виктория" пара прибыла вместе. Альбина вышла на сцену в роскошном черном платье с пикантным декольте, а Валерий выбрал для себя строгий, но в то же время стильный классический черный костюм, дополнив его галстуком.
Ранее поклонники беспокоились, что у супружеской четы не все в порядке в отношениях, однако пара поспешила опровергнуть эти сомнения. Прямо на сцене, во время ведения мероприятия, Меладзе неожиданно поцеловал Джанабаеву, которая, кажется, нисколько не сопротивлялась и была только рада такому неожиданному проявлению нежных чувств от своего мужа.
" Правда всегда одна".....Хорошего вечера всем, идите и поцелуйте своего любимого человека ❤️ ну, и добра, конечно же 😉" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – написала исполнительница на своей личной странице в социальной сети "Инстаграм".
Поклонники пришли в восторг от того, что супруги не растеряли былой страсти, несмотря на то, что состоят в браке уже почти 15 лет. Многие выразили мнение, что артисты прекрасно смотрятся друг с другом и в целом являют собой гармоничную пару.
" 💜так и сделаю!)) и Вам замуррчательного вечера! 🌸", " Какая же красивая пара!!!!!!❤️❤️😍😍👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼", " Какие Вы красивые и счастливые! Всем бы так! 😍😍😍😍😍❤️", " Рядом с Валерой вы прям расцвели, это как бутон розы... Совершенно другая, вся светитесь – и что тут сказать..❤️❤️❤️", " o la la !!Какие, какие же вы!!!💖💙 Альбина , да счастливая красавица ,а избраннику -то как повезло!!! Я бы поцеловала своего, но он спит сейчас (ему в ночь на работу работать) Я завтра😘😉!!!", – написали восторженные комментаторы.
Популярные темы форума
Алина Загитова уходит из фигурного катания.
Отморозок, я тебя ХОЧУ!!!
Мама одевается как подросток
Тётке шо не стесняеца быть проституткой.
Покойница, это ты здесь воду мутишь про работу бабкой?
Сейчас сказка "Морозка ,типаж Настеньки не модно"не модно
Кто есть кто.
СЕКС ВАШИХ РОДИТЕЛЕЙ
Покойная, ты ли это в невеста ходишь?
Моя девушка не дотягивает до оргазма.