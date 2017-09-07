Дочь Меладзе готовится к свадьбе

Дочь певца и композитора Валерия Меладзе Инга в преддверии свадьбы со своим избранником Нори Вергизом устроила девичник на греческом острове Миконос. Торжество пройдет в Марокко, где жених сделал девушке предложение. Это будет вторая свадьба пары: молодые расписались 14 января этого года. Тогда Меладзе и Вергиз пригласили на свадьбу только самых близких друзей. Мероприятие с большим количеством гостей пройдет уже в октябре.