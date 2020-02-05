Андрей Григорьев-Апполонов решился на серьезный шаг после известия о внебрачном сыне

Исполнитель возмущен тем, что женщина заявила на всю страну, что в 2013-м родила от него сына. Андрей Григорьев-Апполонов бурно отреагировал на новость, назвав дамочку аферисткой.
Артист намерен подать в суд на Сазыкину за клевету. Его адвокат уже занимается составлением соответствующего иска. "Эта Леся никогда не была его помощницей. Она околачивалась вокруг солистов группы "Иванушки International", преследовала их, делала совместные фотографии. Теперь выдает себя за концертного директора коллектива", – цитирует юриста певца Александра Бенхина Starhit.ru.
Выяснилось, что у Сазыкиной есть и другие "скелеты в шкафу". По некоторым данным, она пыталась присвоить себе деньги, направленные группой на благотворительность. В окружении Андрея Григорьева-Апполонова рассказали, что женщина исчезла с этими средствами. "Все эти страсти давно утихли, и она, по всей видимости, решила придумать историю с внебрачным ребенком, чтобы снова напомнить о себе", – поделились инсайдеры.
Сазыкина ситуацию пока не комментирует. Напомним, она утверждала, что ждала от Андрея Григорьева-Апполонова предложение руки и сердца. На вопрос о том, почему женщина решила предать тайну об общем ребенке огласке лишь сейчас, она отвечала кратко. "Он развелся с женой, свободный человек, и можно рассказать правду", – заявляла Сазыкина.
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