"Потрясение и предательство": жуткому виду запустившего себя Андрея Григорьева-Апполонова нашли объяснение

Андрей Григорьев-Апполонов переживает тяжелую психологическую травму. В этом уверена экстрасенс и ясновидящая Дарья Миронова.



Поклонники певца сильно обеспокоены его внешним видом. На одном из последних фото Андрей Григорьев-Апполонов предстал с одутловатым лицом, небритым и располневшим. Ясновидящая считает, что артист запустил себя из-за бывшей жены – Марии.

Недавно экс-супруга рыжего из "Иванушек" вновь вышла замуж и родила ребенка. Исполнителя это выбило из колеи. "Он до сих пор серьезно переживает. Она нанесла ему глубокую психологическую травму, потому что бросила его с двумя детьми, родила от другого мужчины еще одного ребенка. Для него это реальное потрясение и предательство. Потому что он любил свою жену и до сих пор ее любит", – цитирует экстрасенса Teleprogramma.pro.

Что же касается другой женщины в жизни Андрея Григорьева-Аполлонова – продюсера Леси Сазыкиной, то Миронова уверена, что семьи у них не будет, хотя женщина любит певца. Кроме того, ясновидящая полагает, что ребенок, которого Леся приписывает музыканту, на самом деле не его, а от ее бывшего мужа.

"Любовь с ее стороны не взаимная. Григорьев-Апполонов относится к ней нежно, трепетно, но по-дружески, у него нет к ней чувственности и любви. Как пару и женщину для семьи он ее никогда не рассматривал", – поделилась своим мнением Миронова.