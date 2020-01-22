Андрей Григорьев-Апполонов напал на бывшую любовницу после слухов о внебрачном сыне

Женщина призналась, что состояла в любовной связи с рыжим из "Иванушек". Она заявила, что у них с Андреем Григорьевым-Апполоновым есть общий ребенок, о существовании которого тот, по словам Сазыкиной, знает.
Артист отреагировал на слова помощницы. Сейчас он наслаждается отдыхом в жаркой стране. Лидер группы "Иванушки" Андрей Григорьев-Апполонов опроверг наличие у себя внебрачного сына Германа.
Певец довольно резко высказался в отношении женщины, словесно напав на нее. "Гоните эту аферистку в шею! Это все неправда, никакого внебрачного ребенка у меня нет. Я ей написал только, что она сказала, мол, вообще ни при чем", – приводит слова певца Starhit.ru. Исполнитель добавил, что у него есть история про первое поколение фанаток "Иванушкек", которые были готовы на все, лишь бы дотронуться до них.
"Она как раз из их числа", – заключил Андрей Григорьев-Апполонов.
Напомним, Леся Сазыкина ранее поведала журналистам историю знакомства и близкой дружбы с певцом. По ее словам, они узнали друг друга в 1997 году. Первое время между ними не было любовных отношений. Андрей Григорьев-Апполонов даже в шутку называл девушку малявкой.
Сазыкина заявила, что в 2000 году между ними случилась первая близость. Якобы, это произошло в Сочи, на родине музыканта. Примечательно, что в это время Андрей Григорьев-Апполонов уже жил с Мариной Лопатовой. Женщина утверждает, что дважды была беременна от певца. Первая беременность завершилась выкидышем. А вот в результате второй, по ее словам, на свет появился их общий сын Герман.
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