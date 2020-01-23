Появились данные о женитьбе Андрея Григорьева-Апполонова после слухов о внебрачном сыне

Россияне с интересом наблюдают за развитием скандальной истории о том, что у Андрея Григорьева-Апполонова якобы есть ребенок от бывшего тур-менеджера группы "Иванушки International" Леси Сазыкиной. Экстрасенс, психолог и таролог Марианна Абравитова прокомментировала эти слухи.

Андрей Григорьев-Апполонов категорически уверяет, что никакого внебрачного сына у него нет. Экстрасенс же считает, что певец лукавит. "Да, действительно, у них есть общий ребенок. Между ними есть родство. Это нельзя назвать плодом любви ее и "Иванушки". Тут, скорее всего, Леся любила его, а он – нет", – цитирует Абравитову WomanHit.ru.

По ее словам, осознанно музыкант этого ребенка не делал. "Но Леся держала в голове мысль о том, что неплохо было бы от него забеременеть", – поделилась своим мнением таролог. Она отметила, что Андрей Григорьев-Апполонов – кармический мужчина ее жизни.

Теперь же у Сазыкиной появился конкретный шанс приблизиться к музыканту вплотную и жить вместе. "Хотя сам "Рыжий" вырос, детство у него еще играет во всех местах. До самой смерти он останется таким человеком", – вынесла вердикт Абравитова.

"Он в женщине ищет не страсть, а комфорт и удобство. А вот она и есть такой человек. У них даже есть ребенок, но в данном ключе он является помехой. Дело в том, что это лишняя ответственность", - отметила экстрасенс. Сейчас, по ее мнению, обстоятельства складываются таким образом, что они могут сойтись.

"Не могу сказать, что он готов официально жениться, но ему так было бы приятно и комфортно", – озвучила прогноз на будущее Андрея Григорьева-Апполонова Марианна Абравитова.