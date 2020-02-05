"Отравилась водкой": вляпавшаяся в скандал с наркотиками Наталья Бочкарева сделала заявление

В инстаграм-аккаунте актриса написала 20 фактов из жизни и предложила фолловерам угадать, какие из них являются неправдой. "Хочу вас немного повеселить, а также проверить на смекалку и внимательность, поскольку когда-то я уже некоторые моменты вам здесь рассказывала!" – отметила Наталья Бочкарева.
"Догнала грабителя, укравшего сумочку. Догнала и отобрала", "Работала таксистом", "Выпила залпом на спор стакан растительного масла", "Умею спать с открытыми глазами", "Пою в караоке, как Бог", "В детстве, испугавшись, так крикнула, что порвала рот", "Украла туфли в дорогом магазине", "В семь лет ушла из дома, прихватив младшую сестру", – поделилась знаменитость. Также она сообщила, что в молодости отравилась водкой, с тех пор ее не пьет, работала официанткой в рок-клубе, сидела в египетской тюрьме, не делала пластику лица, любит танцевать на столах и так далее.
Напомним, в середине октября стало известно, что Наталью Бочкареву признали виновной в отказе пройти медицинское освидетельствование и лишили на год и восемь месяцев водительских прав. Суд назначил артистке административный штраф в размере 30 тысяч рублей.
Как писали "Дни.ру", звезду осудила певица Наталья Штурм. Исполнительница разместила в своем инстаграм-аккаунте полный возмущения текст. В нем она пристыдила Наталью Бочкареву за признание в хранении наркотиков и за то, что та отделалась штрафом.
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