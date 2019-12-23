Директор Натальи Бочкаревой высказался о ее задержании

Известия о хранении и употреблении Натальей Бочкаревой запрещенных веществ шокировало всю страну. Случившееся прокомментировал концертный директор актрисы Сергей Лавров.

По словам продюсера, сначала он не поверил своим ушам. Ведь за все время сотрудничества со звездой он не видел ее за распитием спиртного и уже тем более с наркотиками.

"Что я могу сказать – в тихом омуте черти водятся. Она вообще не пила, максимум бокал красного вина", – заявил директор.

Позже Лавров добавил, что в шоу-бизнесе это считается нормой. Ведь "многие артисты принимали и принимают, балуются всеми этими делами".

Напомним, в конце сентября пошли слухи о задержании Бочкаревой в нетрезвом виде за рулем автомобиля. Более того, при ней нашли пакетик с кокаином. Сама Наталья эту информацию отрицает.

Тем не менее, на просторах Интернета появилось видео, на котором похожая на актрису женщина сознается в содеянном. В это время она стоит в наручниках, сообщает РИА Новости.

Сначала светскую львицу лишили водительских прав и выписали штраф на сумму 30 тысяч рублей. Позже в столичном Симоновском суде сообщили о передачи уголовного дела с ее участием передали в суд. Наталье грозит до трех лет лишения свободы.