Оштрафованная за наркотики Бочкарева избавляется от своего автомобиля

Недавно суд вынес решение по делу артистки. Вместо тюремного срока Наталья должна заплатить штраф. Знаменитость лишили водительских прав.
Однако Бочкарева не расстраивается. В микроблоге звезда сериала "Счастливы вместе" опубликовала объявление о продаже своей машины – белого Cadillac. Артистка отметила, что дела можно решать и на заднем сиденье.
"Сегодня окончательно решила продавать своего любимого, я бы сказала даже самого любимого, "коня". Жалко, что скучает без дела. Ему нужен хозяин", – цитирует знаменитость РИА ФАН. Ключи новому владельцу автомобиля Бочкарева намерена передать лично.
В середине октября стало известно, что актрису признали виновной в отказе пройти медицинское освидетельствование и лишили на год и восемь месяцев водительских прав. Суд назначил медиаперсоне административный штраф в размере 30 тысяч рублей.
Ранее певица Наталья Штурм раскритиковала оскандалившуюся знаменитость. Звезда 90-х разместила в своем инстаграм-аккаунте полный возмущения пост. В нем она пристыдила актрису за признание в хранении наркотиков и за то, что та отделалась штрафом.
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