Винер-Усманова рассказала о дочери Кабаевой

Тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова рассказала о работе и порассуждала о предназначении женщины. Она призналась, что не сразу разглядела талант Алины Кабаевой.

С детства Ирине Винер-Усмановой прочили профессию медика, однако она все же выбрала художественную гимнастику, которую считала своей отдушиной. Она стала прославленным тренером, благодаря усилиям которого наши соотечественницы становились чемпионками. Винер-Усманова убеждена, что для достижения успеха должно быть не так много факторов.

"Во-первых, она должна быть от природы талантливой, хоть в чем-то. А во-вторых, она должна очень любить гимнастику, должна быть преданной и мотивированной. Любые данные – красота, гибкость – ничего не значат, если нет мотивации и девочка – лентяйка", – заявила Винер-Усманова.

При этом она оговорилась, что не всегда с первой встречи удается разглядеть талант. Например, вначале она его не признала в своей самой известной питомице Алине Кабаевой. "Я ее увидела издалека и сначала не разглядела. Но когда она начала двигаться, я ее маме сказала: "Все, она остается". Мама была баскетболисткой, тренировалась в одном зале со мной и, когда меня увидела, сказала: "Если когда-нибудь у меня родится дочь, я отдам ее этой тетке". Теперь мы с ней сестры по дочери", – рассказала Ирина.

Когда же девочки не выполняют то, что она просит, тогда они расстаются, причем Винер-Усманова на прощание говорит, что "Ваше место на дискотеке". "Могу и тысячу раз объяснять, если вижу, что девочка просто не понимает, не умеет пока. Но когда вижу, что она сопротивляется, что у нее выросли рога, а иногда и хвост, то тогда уже – на дискотеку. С рогами и хвостом место на дискотеке и в ночных клубах", – отрезала Винер-Усманова.

В ней удивительным образом сплетены консерватизм и новаторство, даже некоторая революционность. Однако в монументальных вопросах – семьи, роли мужчины и женщины – Ирина придерживается традиционных взглядов. Например, она бы не стала давать дамам излишнюю свободу. "Они уже освободились так, что тошнит смотреть. Дошло до того, что мужчин теперь судят за то, что они делают комплименты женщинам. Хаос", – высказала мнение Ирина.

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