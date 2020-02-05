Лариса Гузеева накинулась на бывшую супругу жениха

В одном из последних выпусков "Давай поженимся" в качестве жениха пришел 43-летний бригадир строительной бригады по имени Сергей. Мужчина заявил, что мечтает найти "скромную спутницу без видимых проблем".
По словам представителя сильного пола, он обожает детей и готов оберегать свой дом. Стоит отметить, что Сергей обладает довольно приятной наружностью и большими добрыми глазами.
Как оказалось, за плечами бригадира сложный развод. Экс-супруга на протяжении многих лет изменяла мужу, после чего ушла от него к любовнику. Более того, девушка прибрала к рукам все имущество Сергея и лишила его общения с собственными детьми.
Но на этом попытки бывшей возлюбленной отравить мужчине жизнь не прекратились. Через несколько лет после развода она снова появилась. Женщина стала названивать Сергею и желать ему смерти.
Эта история шокировала ведущих программы "Давай поженимся". Особенно Гузееву, которая решила публично обратиться к экс-супруге жениха.
"Она просто дура! Снежана, ты конченая! Ты мыла поела? Что ты звонишь ночью? Красавец муж, это ты ку-ку! Мы ему сейчас такую бабу найдем, локти будешь кусать", – гневно высказалась ведущая программы "Давай поженимся".
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