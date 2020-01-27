Вскрылись грязные склоки ведущих шоу "Давай поженимся!"

Ведущая Лариса Гузеева очень трепетно относится к передаче и процессу съемок. 60-летняя актриса даже не доверяет гримерам делать ей макияж. Перед каждым выпуском она самостоятельно наносит косметику.
Есть свои причуды и у Розы Сябитовой. Например, сваха всегда кладет подушку на стул, на котором сидит во время программы, чтобы в кадре смотреться выше.
Кроме того, выяснилось, что редакторы шоу "Давай поженимся!" заранее знакомят ведущих с биографией гостей и их историями. Это нужно, чтобы они смогли придумать вопросы для участников.
"Давай поженимся!" часто преследуют скандалы и грязные сплетни. Поговаривают, что Лариса Гузеева, Роза Сябитова и Василиса Володина нередко конфликтуют друг с другом, сообщает StarHit. Ранее сваха призналась, что вне площадки совсем не контактирует с коллегами.
Напомним, что в конце 2019 года появились слухи о закрытии шоу "Давай поженимся!". Причиной стал внезапный отпуск всей съемочной команды.
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