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Больная дочь встала на колени перед Успенской после жутких откровений на ТВ

Татьяна Плаксина и Любовь Успенская. www.instagram.com/uspenskayalubov_official.
Шумиха вокруг Любови Успенской и ее единственной дочери Татьяны Плаксиной не утихает. Женщина публично попросила прощения у артистки, но ведущая Дана Борисова уверена, что это еще не конец истории, и их грязное белье будет трястись в многих шоу. В пользу этого говорит совместный снимок Татьяны Плаксиной и Андрея Малахова.
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В минувшие выходные на НТВ в программе "Звезды сошлись" появилась Татьяна Плаксина и буквально шокировала общественность своими откровениями, касающимися ее матери Любови Успенской. 30-летняя Таня пожаловалась на вынужденную зависимость от артистки и объяснила, что решилась на этот рассказ, чтобы спастись.

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 Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

По словам Плаксиной, начиная с тех пор. как ей было три года, Любовь Успенская якобы тиранит ее, не дает работать и развиваться, унижает, преуменьшает достижения, а кроме того – подсадила на запрещенные препараты и не раз насильно упекала в психиатрические лечебницы.

Любовь Успенская отреагировала быстро. Она опровергла все сказанные дочкой слова и во всем обвинила телевизионщиков. Якобы те насильно удерживали Татьяну и заставили сказать все, что было показано на программе. А сама Плаксина будто бы страдает серьезным психологическим расстройством и не отвечает за свои слова. Самое интересное, что в видеоопровержении отметилась и сама Таня. Запинаясь, она призналась, что очень сожалеет, "что все так вышло". "Для меня это будет урок о том, как важно держаться вместе и не доводить до таких точек кипения..." – сообщила Плаксина.

Татьяна напрямую обратилась к матери. "Дорогая мама: Прости за глупость. Я на коленях перед тобой до конца своих дней. Сожалею о том, что дала волю эмоциям в такой сложный для нас момент, а непорядочные люди этим воспользовались (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала дочь Любови Успенской у себя в "Инстаграм" под фото, на котором запечатлена с шоуменом Андреем Малаховым и еще одним мужчиной. Далее следует, что благодаря телеведущему была восстановлена гармония в ее семье. "Не ради денег и славы! – а во имя чистоты и справедливости", – уточнила Татьяна Плаксина.

Ведущая Дана Борисова, присутствовавшая на той съемке резонансного шоу, высказала убеждение, что на этом скандальная история не закончена. "Продолжение программы уже готовится во всех главных ток шоу", – компетентно сообщила она. И, судя по фото Плаксиной и Малахова, ведущая права.

Автор: 4 февраля 2020, 12:04
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Очередная постановка для лохов...
Гость
Ответить
Сериал " Дементная маманя и дочка-наркоманка" только начинается! Так шепелявая старуха за большие деньги подогревает интерес к себе! Мерзкая семейка!
Гость
Ответить
так дочя не говорит, что она соврала, а говорит, что на эмоциях все выболтала. Конечно просит у нее прощения, веть она полностью от матери зависит.
Шлёпнога Зиночка
Ответить
Угомонитесь: алкашка Люба и дебилоид- доця!
1

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