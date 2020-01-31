Объявили о пополнении в семье Андрея Малахова

Ходят слухи, что супруга Андрея Малахова Наталья Шкулева ждет второго ребенка. А теперь появилась информация, будто в семье скандально известного ведущего случилось пополнение.

В Сети распространились данные, что второго ребенка родила свояченица Андрея Малахова Елена Шкулева. Это младшая сестра его супруги Натальи Шкулевой. Якобы это стало известно прямо во время церемонии вручения премии "Лилу Awards". Елена Шкулева, издатель Woman.ru и Marie Claire, родила дочку в подмосковном госпитале "Лапино", сообщил телеграм-канал "Антиглянец". Якобы в престижный перинатальный центр съехалась вся ее семья.

Пока никто из близких не прокомментировал слухи о пополнении в семье Андрея. У Елены уже есть сын, который появился на свет в 2018 году. Вообще любящий ворошить чужое грязное белье шоумен никогда не обсуждает с журналистами подробности своей жизни.

В конце прошлого года в Сети возникли слухи, что его супруга Наталья ждет второго ребенка. К такому выводу поклонники пришли, увидев в ее официальном аккаунте в "Инстаграм" фото с интригующей подписью. Жена Малахова написала: "Когда только что узнала, что......#мечтысбываются". Тему немедленно подхватили СМИ и телеграм-каналы.

А недавно Андрей Малахов и Наталья Шкулева вышли в свет. Супруги посетили одну из премьер, которая прошла в столичном кинотеатре. Журналисты обратили внимание на то, что жена скандально известного телеведущего выбрала свободный наряд, позволяющий предположить, что она в положении. Напомним, что первую беременность супруга Малахова скрывала до тех пор, пока округлившийся живот можно было прятать под одеждой.