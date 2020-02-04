Анастасии Волочковой влепили смачную пощечину

Многие зачастую критикуют звезд эстрады за то, что те оголяются на сцене. Нападкам хейтерам часто подвергается исполнительница Ольга Бузова.

Певица Елена Князева заявила, что не согласна с мнением окружающих. Она считает, что ведущая телестройки раздевается не чаще остальных. По ее мнению, в российском шоу-бизнесе есть примеры похлеще. Так, солистка упомянула балерину Анастасию Волочкову.

"Я не слежу за ней, но, на мой взгляд, она раздевается не больше, чем остальные. Та же Волочкова регулярно выставляет себя посмешищем, выставляя свои шпагаты на фото и видео в нетрезвом виде. А у Оли красивое тело, подтянутое и женственное, такое грех не показывать, но она (опять же на мой взгляд непосвященного пользователя) делает это достаточно дозированно и красиво. Другое дело, что она в постоянном фокусе внимания и любой ее шаг рассматривается под лупой и выглядит гипертрофированно. И, если у кого-то такое фото могло пройти незамеченным, то любое фото Бузовой – это событие, которое выглядит преувеличенно со всех точек зрения", – высказалась Елена Князева.