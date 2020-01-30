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"Вырядилась как проститутка!": Волочкова открыла рот после съемки с Кудрявцевой

Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова недавно отметила день рождения. Скандально известной балерине исполнилось 44 года. Артистка дала интервью, в котором рассказала о будущей свадьбе и тайном возлюбленном.
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"На свадьбу приглашаю всех гостей моего дня рождения! Уверяю вас, это будет очень запоминающееся событие. Я придумываю всегда очень интересные мероприятия. Моя первая свадьба была 7 июля 2007 года – 07.07.07. Я люблю сочетание красивых чисел. 20.01.2020 я пригласила гостей на празднование своего дня рождения к 20:01. Дату свадьбы выберу тоже красивую", – пообещала Анастасия Волочкова.

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Она планирует сменить семь подвенечных нарядов. "Я горю этим счастьем любви. Меня счастливой делает именно любовь. Я хочу создать семью и выйти замуж за человека, которого люблю", – заявила балерина.

Тайного возлюбленного, с которым она счастлива уже год, артистка показывать не спешит. Зато с удовольствием о нем рассказывает. "Он высокий – для меня важно, чтобы я не стеснялась вставать рядом с мужчиной на каблуки 15 сантиметров, без которых я не представляю своей жизни. И важно, чтобы мужчина был подтянут, строен и сексуален. У моего любимого мужчины никогда не было ни жены, ни детей", – сообщила артистка.

Между тем ходят слухи, что Волочкова потому не показывает любовника, что его просто не существует. Также балерина регулярно подвергается критике за фото своего невероятно широкого шпагата. На это артистка отвечает: "Я сильный и смелый человек. Почему я не должна делать эти шпагаты, которые будоражат и не дают покоя миллионам? Ведь мало кто может сделать этот шпагат таким грациозным. Самое интересное, что на шпагат садятся многие спортсмены и балерины, но почему-то только шпагат Волочковой вызывает такую реакцию. Сейчас жизнь такая, когда пытаются принизить достоинства людей, которые достигли успеха своим трудом. Я достигла высот в балете путем стертых в кровь пальцев, поэтому я вам и интересна сегодня!"

Артистка убеждена, что шпагат – повод к ней придраться, на самом деле ее осуждают за другое. "Скорее за мои жизненные качества – смелость, умение высказывать свою позицию. Умению оставаться собой могут позавидовать многие мужчины. Ну а для всех хорошей не сможешь быть никогда. Я надеваю короткое платье – сразу пишут: "Вырядилась как проститутка!" Надеваю длинное платье – мне пишут: "Зачем Вы прячете свои красивые длинные ноги?" – цитирует балерину Teleprogtamma.pro.

Ранее Анастасия Волочкова приняла участие в шоу Леры Кудрявцевой и Оскара Кучеры "Звезды сошлись", которое было посвящено пластическим операциям. Артистка ужаснулась, увидев ролик с процессом слива дренажа из груди прооперированной Кудрявцевой.

Автор: 30 января 2020, 12:08
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