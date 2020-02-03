Разъяренная Мария Кожевникова грубо осадила недоброжелателей

Поклонники неоднократно отмечали, что у теледивы отсутствует чувство вкуса. Недавно актриса в очередной раз подтвердила их мнение.
Для ежегодной церемонии вручения национальной премии в области кинематографии "Золотой орел" Кожевникова выбрала длинное платье нежно-розового цвета с бантами и рукавами-фонариками. В этом аутфите артистка выглядела крайне мило, но пользователям Сети так не показалось. "Мария, видно, что вы собирались 50 минут. Не успели надеть нормальное платье?", "У меня на кухне такие же шторы висят, как ваше платье! Стилиста на кол!", "Вы всегда были такой элегантной, но этот наряд просто деревенское разочарование!" – высказались злопыхатели.
Судя по всему, эти слова окончательно добили Кожевникову, и ее терпение лопнуло. Мария довольно грубо ответила надоедливым критикам.
"Мое платье продолжает будоражить мелких блогеров! Тех, "у кого такие шторы, как мое платье", я хочу поздравить! У вас жутко дорогие шторы, возможно, которые стоят даже дороже, чем сама квартира", – заявила разъяренная актриса.
Этот аргумент не произвел должного действия на хейтеров. По их словам, цена платья не имеет значения, оно все равно выглядит очень дешево.
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