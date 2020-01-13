"Боится ли он жить со мной?": мужу Марии Кожевниковой поступают тревожные звонки

Мария Кожевникова так сильно вжилась в образ, что родные стали ее побаиваться. В роли мстительной разведчицы знаменитость оказалась очень убедительной.

Мария Кожевникова посоветовала поклонникам посмотреть многосерийный фильм "Казнить нельзя помиловать" в эфире телеканала НТВ. В этой киноновелле артистка сыграла очень решительную барышню.

Кожевникова отметила, что роль разведчицы Нины Колосовой, которая, желая отомстить за смерть возлюбленного, хладнокровно расстреливает недругов, получилась у нее как нельзя лучше. Более того, в образе убийцы Мария оказалась так органична, что многие зрители всерьез решили, что артистка безжалостна и в реальной жизни.

"После этого проекта моему мужу поступали звонки от добрых людей, не боится ли он жить со мной?! И все ли у него в порядке?! 😬 🤭 Даже свекровь немного испугалась:) 🙈 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поделилась звезда сериала "Универ" в личном "Инстаграм".

Также Мария Кожевникова поведала, что продюсеры НТВ задумываются о втором сезоне картины "Казнить нельзя помиловать". Правда, новые серии увидят свет, только случае хорошего рейтинга киноновеллы. "Так что, все в ваших руках! Включайте с понедельника нтв в 21.00 До встречи! 😘 Я буду опасна и вооружена🔪", – резюмировала звезда сериала "Универ".

Поклонники, которые уже видели фильм, остались довольны картиной. "Злая ты там! Я смотрел! 😁", – отреагировал фанат в комментариях. "Не злая, безжалостная к врагам", - поправила его Мария. "Фильм огонь!! Я считаю это лучшая Твоя роль!!!!" - отметил интернет-обыватель. "Спасибо бро:)", – поблагодарила поклонника звезда сериала "Универ".