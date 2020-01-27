Марию Кожевникову разнесли в пух и прах

Известный скандальный блогер Лена Миро была шокировала нарядом актрисы. Она назвала его совершенно чудовищным.
По мнению писательницы, в этом розовом ажурном платье Мария похожа на девочку-подростка Деб из фильма "Наполеон Динамит". Однако Кожевникова не вымышленный персонаж, а светская львица, которая регулярно появляется на публике.
"Как и у Насти Волочковой, у Маши отвратительный вкус. Кожевникова умеет одеваться либо, как ей кажется, сексуально, либо миленько. Сексуально – это когда все ярко, блестяще и напоказ. Миленько – это розовое платье принцессы из мультика", – высказалась Миро.
Лена подчеркнула: Мария в очередной раз подтверждает теорию о том, что у представительниц российского шоу-бизнеса нет вкуса, сообщает "Экспресс-газета". Они, как правило, выглядят "либо как стоящие вдоль трассы проститутки, либо как куклы-принцессы".
"В своих же собственных глазах она – либо дырка, в которую нужно спускать (проститутка), либо принцесса (хорошая, милая девочка, которую можно похвалить). Девки, другого вам ничего не дано? Почему вы такие жалкие-то, а?" – негодует Миро.
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