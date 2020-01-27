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Марию Кожевникову разнесли в пух и прах

Мария Кожевникова. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Накануне состоялось вручение премии "Золотой орел". В числе приглашенных оказалась звезда сериала "Универ" Мария Кожевникова. 
прочитано 569 раз

Известный скандальный блогер Лена Миро была шокировала нарядом актрисы. Она назвала его совершенно чудовищным.

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 Мария Александровна Кожевникова

Мария Александровна Кожевникова актриса, певица, депутат Госдумы

По мнению писательницы, в этом розовом ажурном платье Мария похожа на девочку-подростка Деб из фильма "Наполеон Динамит". Однако Кожевникова не вымышленный персонаж, а светская львица, которая регулярно появляется на публике.

"Как и у Насти Волочковой, у Маши отвратительный вкус. Кожевникова умеет одеваться либо, как ей кажется, сексуально, либо миленько. Сексуально – это когда все ярко, блестяще и напоказ. Миленько – это розовое платье принцессы из мультика", – высказалась Миро.

Лена подчеркнула: Мария в очередной раз подтверждает теорию о том, что у представительниц российского шоу-бизнеса нет вкуса, сообщает "Экспресс-газета". Они, как правило, выглядят "либо как стоящие вдоль трассы проститутки, либо как куклы-принцессы". 

"В своих же собственных глазах она – либо дырка, в которую нужно спускать (проститутка), либо принцесса (хорошая, милая девочка, которую можно похвалить). Девки, другого вам ничего не дано? Почему вы такие жалкие-то, а?" – негодует Миро.

27 января 2020, 12:42
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сияющая Кожевникова прошлась по красной дорожке с другим мужчиной

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