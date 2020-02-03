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Шоу-бизнес

Потерявшая сына Наталья Штурм: Я не могу этого выдержать!

Наталья Штурм. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Наталья Штурм поделилась горем. Некогда известная певица сообщила, что потеряла сына, и отчаянно расплакалась от бессилия.
прочитано 989 раз

У Натальи Штурм двое детей – дочь Елена и сын Арсений. С наследницей у нее прекрасные отношения. Певица заявила, что они подруги. Она счастлива воспитывать внука Даниэля, которому всего восемь месяцев. Что касается сына Арсения, то тут есть большие проблемы.

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 Наталья Юрьевна Штурм

Наталья Юрьевна Штурм Певица

Певица разрыдалась прямо на съемках нового выпуска шоу "Звезды сошлись". "Я не понимаю, как можно всю жизнь растить сына, а потом он не звонит даже, вообще! Как будто меня нет на свете!" – объявила плачущая Штурм.

Сейчас Арсению 16 лет. Раньше он жил с отцом на Рублевке, посещал элитную гимназию. Затем съехал от отца и стал жить с матерью. Теперь же и от нее уехал, о нем ничего не слышно. По словам Натальи, теперь она понимает, почему Арсений к ней переехал от отца – потому что она слабее. При этом Штурм подчеркнула, что у них с сыном нет конфликта. "Я его просто давно не видела очень", – объяснила утирающая слезы Наталья Штурм.

Она сообщила, что даже не знает, где он находится. Предположительно, у отца, с которым артистка не общалась до последнего времени. "Я поняла, что не справляюсь, мне было безумно тяжело. Плюс всякие другие моменты. Я позвонила Игорю (бывший муж. – Прим. ред.), который тоже рыдал, потому что он готов был простить сыну все, что угодно, лишь бы тот только вернулся к нему", – рассказала артистка.

Наталья Штурм дала понять, что ей не нравилось, что сын "ловит кайф" и ничего не хочет делать. Вероятно, тогда доведенная певица и обратилась за помощью к экс-супругу. Теперь артистка не может связаться с 16-летним сыном, потому что, по ее словам, отец сменил его телефон, а сам Арсений на связь не выходит. Она не знает, где он учится, а приехать к бывшему мужу Наталья не хочет, потому что убеждена, что ей никто не откроет.

"Ты помнишь, сколько я с ним носилась!" – обратилась рыдающая Наталья Штурм к ведущей Лере Кудрявцевой. "Ну, елки-палки, сколько я сделала всего! Я не могу просто этого выдержать!". Затем, немного справившись с эмоциями, певица обратилась через программу к сыну: "Мне очень плохо без тебя! Я не могу так жить!".

Автор: 3 февраля 2020, 13:54
ФОТОРЕПОРТАЖ

Голая Штурм доводит до тошноты

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гостьцветок
Ответить
от таких фоток сын сбежал, стыдно за мать...неужели Наталье до сих пор это не понятно? ....гормоны в башку били, секс нужен был, а не сын....
Гость
Ответить
она похожа на звездного мальчика. ну, или - на звезданутую тётеньку
1

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