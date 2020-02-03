Потерявшая сына Наталья Штурм: Я не могу этого выдержать!

Наталья Штурм поделилась горем. Некогда известная певица сообщила, что потеряла сына, и отчаянно расплакалась от бессилия.

У Натальи Штурм двое детей – дочь Елена и сын Арсений. С наследницей у нее прекрасные отношения. Певица заявила, что они подруги. Она счастлива воспитывать внука Даниэля, которому всего восемь месяцев. Что касается сына Арсения, то тут есть большие проблемы.

Певица разрыдалась прямо на съемках нового выпуска шоу "Звезды сошлись". "Я не понимаю, как можно всю жизнь растить сына, а потом он не звонит даже, вообще! Как будто меня нет на свете!" – объявила плачущая Штурм.

Сейчас Арсению 16 лет. Раньше он жил с отцом на Рублевке, посещал элитную гимназию. Затем съехал от отца и стал жить с матерью. Теперь же и от нее уехал, о нем ничего не слышно. По словам Натальи, теперь она понимает, почему Арсений к ней переехал от отца – потому что она слабее. При этом Штурм подчеркнула, что у них с сыном нет конфликта. "Я его просто давно не видела очень", – объяснила утирающая слезы Наталья Штурм.

Она сообщила, что даже не знает, где он находится. Предположительно, у отца, с которым артистка не общалась до последнего времени. "Я поняла, что не справляюсь, мне было безумно тяжело. Плюс всякие другие моменты. Я позвонила Игорю (бывший муж. – Прим. ред.), который тоже рыдал, потому что он готов был простить сыну все, что угодно, лишь бы тот только вернулся к нему", – рассказала артистка.

Наталья Штурм дала понять, что ей не нравилось, что сын "ловит кайф" и ничего не хочет делать. Вероятно, тогда доведенная певица и обратилась за помощью к экс-супругу. Теперь артистка не может связаться с 16-летним сыном, потому что, по ее словам, отец сменил его телефон, а сам Арсений на связь не выходит. Она не знает, где он учится, а приехать к бывшему мужу Наталья не хочет, потому что убеждена, что ей никто не откроет.

"Ты помнишь, сколько я с ним носилась!" – обратилась рыдающая Наталья Штурм к ведущей Лере Кудрявцевой. "Ну, елки-палки, сколько я сделала всего! Я не могу просто этого выдержать!". Затем, немного справившись с эмоциями, певица обратилась через программу к сыну: "Мне очень плохо без тебя! Я не могу так жить!".