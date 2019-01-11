52-летняя Наталья Штурм обнародовала "беременное" фото

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Тройничок": бывшая подруга обнародовала интимный компромат на Максакову
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
"Хватит старьем пичкать!": Пугачеву погнали в шею с новогоднего огонька
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
"Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро
партнеры
Пятница 11 января
Лента новостей
11:44
Трамп попался на глупой лжи
11:40
Автобус с туристами перевернулся на Кубе
11:22
Житель Петербурга изнасиловал курьера
11:12
Китай заснял обратную сторону Луны (видео)
10:58
Раскрыта опасность зубной нити
10:57
В аварии с микроавтобусом в Башкирии пострадала школьница
10:38
В ДТП с автобусом и лесовозом пострадали дети
10:24
Лукашенко подло шантажирует Путина самым святым
10:10
Главные события Москвы
10:05
В Якутии под лед провалились два бензовоза
09:57
В Сургуте за час "заминировали" два ТЦ
09:44
Знаменитый певец плюнул на концерте ребенку в рот (видео)
09:19
В России взлетели тарифы ЖКХ
08:53
При пожаре в Москве пострадал человек
08:32
Олимпийская чемпионка попала в больницу с жуткой травмой
08:25
Скрипали окончательно пропали в Британии
07:52
Известная актриса скончалась после страшной болезни
07:41
Умер создатель фильма "Матрица"
07:11
Гузеева до последнего оттягивает операцию для страдающей дочери
00:17
Названы шокирующие причины для расставания Прилучного и Муцениеце
23:16
Мягкотелый Трамп подставляет под удар жену
21:56
Шантаж и угрозы: Лукашенко готов отдать Россию на растерзание Западу
21:13
По стопам Сердючки: раскрыт секрет победы Киркорова на "Евровидении"
21:04
Обнародовано последнее желание спившегося Кельми
20:53
В Волгограде пьяный водитель иномарки "взлетел" на забор
20:45
В одной из школ Башкирии произошел пожар
20:37
Украинские корабли рвутся к Крымскому мосту
20:34
Новый любовник увез актрису Бортич на "край света"
20:32
За чей счет дочь Серова отправилась на райский курорт
20:31
Ижевчанин заработал миллион на продаже наркотиков
19:56
На ребенка Харламова и Асмус напали после грандиозного шоу
19:53
После провала на выборах Собчак вновь лезет в политику
19:35
В Набережных Челнах сообщили о заложенных бомбах
19:21
Екатеринбуржец пригрозил взорвать жилой дом
19:20
Свадьба с Уильямом довела Кейт Миддлтон до нищеты
18:47
Под Тюменью насмерть сбили пешехода
18:28
Верник бросил подругу и скрылся в горах после истории с беспределом
18:26
Оскандалившийся с Собчак Виторган разразился грязной матерщиной
18:02
Отравленный Скрипаль жестко подставил Порошенко
17:50
На Украине заявили о полном контроле над Крымским мостом
17:49
"Старый развратник": Борис Смолкин стал любовником молодой красотки
17:48
Шикарная 53-летняя модель переплюнула злобных молодух
17:45
45-летняя Высоцкая без макияжа стала сенсацией
17:32
В Москве труп женщины 10 дней разлагался в квартире
17:06
Рудковскую втянули в скандал с наркотиками
17:01
У стен Кремля открыли ностальгический ресторан
16:54
10 условий для крепкой связи в семье
16:50
В Керчи 10-летний мальчик провалился в котлован
16:47
Известный артист вспомнил о высохшей от рака Полищук
16:40
"Пузатая" Бузова уделала грудастую Волочкову на Мальдивах
16:20
Мультфильм для скотов: Порошенко сел в лужу после нелепой выходки
16:11
У ТНТ большие проблемы из-за глумления над памятью национального героя
16:07
Знаменитый поэт оставил предсмертную записку и пропал в Москве
15:52
Озорная Варум эротично погладила посох Деда Мороза
15:44
Затравленный Шепелев оправдал грязную выходку солиста группы "Корни"
15:42
Под Москвой 80-летнего мужчину одурачили на 100 тысяч
15:32
"Нужно смириться": Сябитова высказалась о разводе
15:30
Готовящие новую провокацию у Крымского моста украинцы с треском провалились
15:22
Неоправданная жестокость: за что мать троих детей держат в СИЗО
15:13
Андреева рассекретила свою тайную связь со Сталиным
14:59
Артистка Воробей прошлась по Малахову: Одного салата на лице недостаточно
14:51
Внук Пугачевой вывалил банан перед поклонниками
14:48
"Снова провокация": Собчак "засветила" фото из бани
14:37
Второго Крыма не будет: Лукашенко поставил точку в отношениях с Россией
14:25
В Удмуртии "Газель" столкнулась с КамАЗом
14:15
"Намного моложе и красивее": Градский сделал откровенное заявление о мужчинах жены
14:11
Жену Николаева скрючило на исторической встрече Пугачевой с Аллегровой
14:03
Кастинг в Serebro Фадеева показался фанатам фикцией
14:03
Россиянам увеличили размер пенсии
14:02
Пропавших детей будут искать с помощью геолокации
13:56
Невзоров расшаркался перед богохульником Порошенко
13:53
В центре Саранска автомобиль инкассаторов попал в ДТП
13:50
В Казани из-за салюта пострадал семилетний ребенок
13:47
Обалдевшая Боярская не смогла сдержать эмоций после воплей отца
13:35
Алексей Серебряков скрыл прибавление в семье
13:27
Звезда "Дома-2" бьется в припадке после новости о ВИЧ-инфекции
13:23
Верник сбежал из Москвы после скандала
13:18
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 января 2019 года
13:12
Как справиться с неудачами: истории провалов знаменитостей
13:03
Полностью раздевшаяся любовница Гуфа попала на видео
12:59
"Единая Россия" продолжает отбор политических лидеров
12:46
Появились данные о расставании Пугачевой и Галкина
12:43
Жители Петербурга умудрились смыть в канализацию матрас
12:37
На руднике в Башкирии пострадал шахтер
12:32
"Моя жизнь превратилась в кошмар": страшный рок настиг семью Надежды Кадышевой
12:25
Миддлтон заподозрили в четвертой беременности
12:22
Сделано шокирующее заявление об отношениях Порошенко и Зеленского
12:19
Затопленный тоннель в Москве попал на видео
11:58
Кудрявцева похвасталась роскошными хоромами в Азии
11:51
Рианна показала пикантные снимки в нижнем белье
11:49
В немецких аэропортах произошел коллапс
11:41
Создатели "Битвы экстрасенсов" пропали после скандального разоблачения
11:32
"Я потеряла ребенка": вернувшаяся Боня выступила с признанием
11:30
Провокатора Порошенко вывели на чистую воду
11:28
Упомянутый на пресс-конференции Путина ребенок умер от рака
11:13
Названа странная причина импотенции
11:09
Не просыхая несколько дней: Волочкова покрылась пятнами
11:02
Найден способ лечения алкоголизма
10:38
49-летняя Дженнифер Лопес похвасталась фигурой в купальнике
10:28
В центре Омска загорелся автобус
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Откровенная страшила": униженная Барановская получила новый удар
"Пошли вы к черту!": громкое разоблачение вранья "Битвы экстрасенсов" потрясло Россию
Люди покинули покосившийся Крымский мост
Создатели "Битвы экстрасенсов" пропали после скандального разоблачения
Переотдыхавший Соловьев грязно обругал зрителей
Муж после подлой измены плюнул в лицо Кравец
Шоу-бизнес

52-летняя Наталья Штурм обнародовала "беременное" фото

Наталья Штурм. Фото: www.globallookpress.com
Наталья Штурм опубликовала ряд фотографий, сделанных во время празднования дня рождения ее сына Арсения. Интересно, что на празднике появилась и дочь артистки Елена, которая продемонстрировала округлившийся живот.

Продолжение: Уехавшая из России Лера Кудрявцева резко помолодела
прочитано 2960 раз

По всей видимости, в скором будущем Наталья Штурм сменит семейный статус – 52-летняя артистка станет бабушкой. Об этом свидетельствуют фотографии, которые обнародовала популярная исполнительница на своей страничке в социальной сети Instagram. Певица выложила снимки, сделанные на праздновании дня рождения своего сына Арсения.

ПО ТЕМЕ

Быстро утешилась: Штурм резвится на отдыхе после смерти Осина

"Деньги вперед": Штурм требует плату за пляски на костях Осина

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Наталья Юрьевна Штурм

Наталья Юрьевна Штурм Певица

Накануне, 10 января, подростку исполнилось 15 лет, и по этому случаю артистка закатила праздник в одном из столичных ресторанов в узком семейном кругу. На торжество прибыла и 29-летняя дочь Натальи Елена. Штурм выложила снимок, на котором ее старшая наследница демонстрирует округлившийся живот. Отметим, что многочисленные поклонники осыпали будущую мамочку комплиментами.

"Красотка дочка!", "Дочка вся в маму, красавица", "ого! очень красивая дочка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Красивая доченька!!", "Дочка у вас очень красивая, Наталья!", "Извините, Наталья, но ваша дочь по красоте переплюнула маму", "Какая ШИКАРНАЯ ДОЧКА", "Леночка просто Красавица !" – высказались подписчики.

Отметим, что о Елене практически ничего не известно. 29-летняя наследница Натальи Штурм ведет непубличный образ жизни. По предположению фанатов, Елена живет не в Москве, и отцы у нее и у Арсения разные. Кстати, на день рождения Наталья Штурм подарила сыну роскошную куртку.

"Подарок #🎁 ему от меня крутейшая, теплая зимняя #парка из натурального меха #sansar. Мой медвежонок #thebest ; медведь в берлоге лапу себе от зависти отгрызет", – сообщила Наталья Штурм подписчикам. Те немедленно поздравили маму и сына, высказали множество пожеланий.

Автор: Наталья Аряева11 января 2019, 09:23
ФОТОРЕПОРТАЖ

Голая Штурм доводит до тошноты

567

комментарии

Политика

Шантаж и угрозы: Лукашенко готов отдать Россию на растерзание Западу
Украинские корабли рвутся к Крымскому мосту
Провокатора Порошенко вывели на чистую воду
Меркель потянулась к Путину после хлесткой пощечины

Шоу-бизнес

Меньшову вынуждают оставить кино и телевидение
Глумление Собчак над церковью вызвало вопросы
Постыдное видео крутящейся голой Волочковой появилось в Сети
Победитель "Евровидения" кардинально сменил имидж

Проишествия

"Ты, тварина!" – появилось видео издевательств москвички над ребенком
Несколько часов лизал звонок: камеры сняли странного нарушителя
Акробата Московского цирка во время шоу затоптала лошадь (видео)
Атаковали и взяли в плен: российских моряков захватили пираты

Lifestyle

Маленькие скважины "любовниц" в Театре Наций вызвали шок
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
Политика

Сделано шокирующее заявление об отношениях Порошенко и Зеленского

Тайное стало явью
Шоу-бизнес

Судьба принцессы Дианы: самоуверенную Маркл лишили самого главного

Она не может открыто высказать свое мнение
Шоу-бизнес

52-летняя Наталья Штурм обнародовала "беременное" фото

Поклонники пришли в полный восторг
Спорт

Олимпийская чемпионка попала в больницу с жуткой травмой

Спортсменка получила увечье на льду

Гороскоп

Гузеева до последнего оттягивает операцию для страдающей дочери
Названы шокирующие причины для расставания Прилучного и Муцениеце
Мягкотелый Трамп подставляет под удар жену
Станет воспоминанием: Меркель предрекли скорый конец

Фоторепортажи

Шикарная 53-летняя модель переплюнула злобных молодух
Сбежавшие из страны к иностранным мужьям российские звезды
Главные звезды "Дома-2" похудели до неузнаваемости
Сексуальны и не женаты: до последнего тянувшие с предложением звезды

Спорт

Липницкая похвасталась дорогим подарком от Плющенко и Рудковской
"Часть жизни": Тутберидзе высказалась о Медведевой
"Какие милые": Медведева появилась на публике с возлюбленным
Дебошир Мамаев пошел на хитрость в СИЗО

Регионы

"Пляски на костях": россиян возмутили спекуляции вокруг взрыва в Магнитогорске
Люди покинули покосившийся Крымский мост
С борта самолета в оперативный штаб: президент России прибыл в Магнитогорск
Челябинец выкупил гей-видео и сдал вымогателей полиции
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru