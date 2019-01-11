52-летняя Наталья Штурм обнародовала "беременное" фото

Наталья Штурм опубликовала ряд фотографий, сделанных во время празднования дня рождения ее сына Арсения. Интересно, что на празднике появилась и дочь артистки Елена, которая продемонстрировала округлившийся живот.

По всей видимости, в скором будущем Наталья Штурм сменит семейный статус – 52-летняя артистка станет бабушкой. Об этом свидетельствуют фотографии, которые обнародовала популярная исполнительница на своей страничке в социальной сети Instagram. Певица выложила снимки, сделанные на праздновании дня рождения своего сына Арсения.

Накануне, 10 января, подростку исполнилось 15 лет, и по этому случаю артистка закатила праздник в одном из столичных ресторанов в узком семейном кругу. На торжество прибыла и 29-летняя дочь Натальи Елена. Штурм выложила снимок, на котором ее старшая наследница демонстрирует округлившийся живот. Отметим, что многочисленные поклонники осыпали будущую мамочку комплиментами.

"Красотка дочка!", "Дочка вся в маму, красавица", "ого! очень красивая дочка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Красивая доченька!!", "Дочка у вас очень красивая, Наталья!", "Извините, Наталья, но ваша дочь по красоте переплюнула маму", "Какая ШИКАРНАЯ ДОЧКА", "Леночка просто Красавица !" – высказались подписчики.

Отметим, что о Елене практически ничего не известно. 29-летняя наследница Натальи Штурм ведет непубличный образ жизни. По предположению фанатов, Елена живет не в Москве, и отцы у нее и у Арсения разные. Кстати, на день рождения Наталья Штурм подарила сыну роскошную куртку.

"Подарок #🎁 ему от меня крутейшая, теплая зимняя #парка из натурального меха #sansar. Мой медвежонок #thebest ; медведь в берлоге лапу себе от зависти отгрызет", – сообщила Наталья Штурм подписчикам. Те немедленно поздравили маму и сына, высказали множество пожеланий.