Андрейченко ответила скачущему под "Мэри Поппинс" Галкину

"Само совершенство 😌" – коротко написал Максим Галкин. На видео прославленного пародиста сняли то скачущим вприпрыжку, то подпрыгивающим с зонтом в одной руке на аллее, украшенной с обеих сторон фонарями. Артист предстал перед многочисленными поклонниками в шортах и поло. Пародист сопроводил ролик музыкой из фильма о Мэри Поппинс, написанной композитором Максимом Дунаевским. Отметим, что главную роль в картине сыграла актриса Наталья Андрейченко.
Судя по комментариям, пользователи Сети неоднозначно отреагировали на обнародованное видео. Многие сочли ролик издевательским, высмеивающим Наталью Андрейченко. Другие посчитали, что таким завуалированным образом Максим Галкин отреагировал на сообщения о пропаже артистки.
Другие же посмеялись над юмористом и высоко оценили публикацию. Среди последних, кстати, оказалась и сама Наталья Андрейченко. "Максим, это прекрасно! Привет от Мэри Поппинс 🌹" – написала пародисту популярная актриса в "Инстаграм".
Ранее Наталья Андрейченко попала в скандал. Все началось с того, что официальный представитель Ян Трунцев сообщил, что артистка пропала. Якобы она более суток не выходила на связь. В последний раз ее видели друзья в Канкуне, тогда она пожаловалась на усталость и вскоре уехала домой. Потом телефон Натальи отключился. На уши были поставлены все друзья, знакомые и родственники Андрейченко. Вскоре объявилась сама актриса. Она объяснила, что просто взяла паузу из-за усталости – отключила телефоны и удалилась в джунгли на духовные практики.
Разразился скандал. Интернет-пользователи обвинили Наталью Андрейченко в пиаре. Якобы актриса специально выдумала историю с исчезновением, чтобы прорекламировать свои лекции.
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