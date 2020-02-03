Озвучен печальный диагноз дочери Любови Успенской

Любовь Успенская выступила с сообщением, в котором прокомментировала скандальное шоу, где дала откровенно шокирующее интервью ее дочь Татьяна Плаксина. В нем молодая женщина утверждала, что якобы подвергалась физическому и психологическому насилию со стороны известной артистки.

Все началось с того, что в новом выпуске шоу "Звезды сошлись" на НТВ появилась единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина и в красках рассказала о том, как на протяжении некоторого времени терпела оскорбления и даже физическое насилие своей матери. Кроме того, певица, узнав о желании Татьяны пойти в храм, заявила ей, что лучше пусть она "помрет". Интересно, что ведущий шоу Оскар Кучера подчеркнул, что якобы это не их программа Татьяну пригласила, а она сама выразила желание "поделиться болью".

Любовь Успенская отреагировала молниеносно. Она дала официальный комментарий Starhit, в котором опровергла все сказанное дочерью. Более того, на видео, которое сняло издание, отметилась и сама Татьяна Плаксина. С лицом, изменившимся из-за отсутствия как минимум одного переднего зуба, женщина призналась, что очень сожалеет, "что все так вышло". "Для меня это будет урок о том, как важно держаться вместе и не доводить до таких точек кипения..." – сообщила Плаксина.

Любовь Успенская объяснила, что они с дочкой поругались накануне того шоу. "Мы повздорили, это обычная, бытовая ссора, которая могла случиться в каждой семье. Но Таня была перевозбуждена и ушла из дома, я даже не подозревала, что нас ждет! А ночью, когда она не вернулась, я поняла, что что-то не так. Это было 27-го числа, а 28-го вечером я узнала, что она в лапах этих зверей. Они удерживали Татьяну, скрывали, отобрали у нее телефоны, я не могла ей дозвониться, не могла узнать, где она находится... Я жила в этом аду три дня. Удерживали ее в гостиницах, прятали", – рассказала певица.

Сама Плаксина уточнила: "Ну, что, хотели побольше грязи, давить на чувства, давить на какие-то больные места, войти в доверие. У меня не было своей сим-карты, не было возможности связаться..."

"Она была как будто под гипнозом, говорила жуткие вещи, что я ее душила, что я ее запирала на ключ, что я ее грозилась отправить в психушку. Этого не было! Я никогда в жизни не сделала бы такого. Она самое святое, что есть в моей жизни, моя дочь – это моя муза!" – заявила Любовь Успенская.

Артистка призналась, что шокирована программой, в которой ее дочь предстала "посмешищем и бомжихой". "Эта девочка всегда была и есть для меня человеком с глубоким мышлением – тонким, чувствительным, талантливым, способным, умеющим выражать свои мысли. А на экране я увидела... не свою дочь. Она говорила вещи... Никогда бы не подумала, что она может такое говорить. И я подозреваю, что НТВ захватили ее как заложника. Наобещали ей всего вплоть до проведения очередной операции, имплантов. Ты попадаешь к ним в клетку, а потом они рвут тебя на части!" – высказалась певица.

Любовь Успенская заявила о намерении судиться с программой "Звезды сошлись". "Никогда не оставлю это и не прощу. Я все это делаю ради защиты чести и достоинства моей Танечки", – пообещала Любовь Успенская. Ее адвокат Александр Бенхин озвучил печальный вердикт, касающийся 30-летней Татьяны Плаксиной: "Врачи поставили Плаксиной диагноз – хронический шизофреноподобный психоз. По сути она не отдает отчета своим действиям. Сотрудники НТВ, воспользовавшись этим, сняли передачу, взяли у Татьяны подпись, которая ничего не значит".