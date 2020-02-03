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Шоу-бизнес

Озвучен печальный диагноз дочери Любови Успенской

Любовь Успенская с дочерью. Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official
Любовь Успенская выступила с сообщением, в котором прокомментировала скандальное шоу, где дала откровенно шокирующее интервью ее дочь Татьяна Плаксина. В нем молодая женщина утверждала, что якобы подвергалась физическому и психологическому насилию со стороны известной артистки.
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Все началось с того, что в новом выпуске шоу "Звезды сошлись" на НТВ появилась единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина и в красках рассказала о том, как на протяжении некоторого времени терпела оскорбления и даже физическое насилие своей матери. Кроме того, певица, узнав о желании Татьяны пойти в храм, заявила ей, что лучше пусть она "помрет". Интересно, что ведущий шоу Оскар Кучера подчеркнул, что якобы это не их программа Татьяну пригласила, а она сама выразила желание "поделиться болью".

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 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

Любовь Успенская отреагировала молниеносно. Она дала официальный комментарий Starhit, в котором опровергла все сказанное дочерью. Более того, на видео, которое сняло издание, отметилась и сама Татьяна Плаксина. С лицом, изменившимся из-за отсутствия как минимум одного переднего зуба, женщина призналась, что очень сожалеет, "что все так вышло". "Для меня это будет урок о том, как важно держаться вместе и не доводить до таких точек кипения..." – сообщила Плаксина.

Любовь Успенская объяснила, что они с дочкой поругались накануне того шоу. "Мы повздорили, это обычная, бытовая ссора, которая могла случиться в каждой семье. Но Таня была перевозбуждена и ушла из дома, я даже не подозревала, что нас ждет! А ночью, когда она не вернулась, я поняла, что что-то не так. Это было 27-го числа, а 28-го вечером я узнала, что она в лапах этих зверей. Они удерживали Татьяну, скрывали, отобрали у нее телефоны, я не могла ей дозвониться, не могла узнать, где она находится... Я жила в этом аду три дня. Удерживали ее в гостиницах, прятали", – рассказала певица.

Сама Плаксина уточнила: "Ну, что, хотели побольше грязи, давить на чувства, давить на какие-то больные места, войти в доверие. У меня не было своей сим-карты, не было возможности связаться..."

"Она была как будто под гипнозом, говорила жуткие вещи, что я ее душила, что я ее запирала на ключ, что я ее грозилась отправить в психушку. Этого не было! Я никогда в жизни не сделала бы такого. Она самое святое, что есть в моей жизни, моя дочь – это моя муза!" – заявила Любовь Успенская.

Артистка призналась, что шокирована программой, в которой ее дочь предстала "посмешищем и бомжихой". "Эта девочка всегда была и есть для меня человеком с глубоким мышлением – тонким, чувствительным, талантливым, способным, умеющим выражать свои мысли. А на экране я увидела... не свою дочь. Она говорила вещи... Никогда бы не подумала, что она может такое говорить. И я подозреваю, что НТВ захватили ее как заложника. Наобещали ей всего вплоть до проведения очередной операции, имплантов. Ты попадаешь к ним в клетку, а потом они рвут тебя на части!" – высказалась певица.

Любовь Успенская заявила о намерении судиться с программой "Звезды сошлись". "Никогда не оставлю это и не прощу. Я все это делаю ради защиты чести и достоинства моей Танечки", – пообещала Любовь Успенская. Ее адвокат Александр Бенхин озвучил печальный вердикт, касающийся 30-летней Татьяны Плаксиной: "Врачи поставили Плаксиной диагноз – хронический шизофреноподобный психоз. По сути она не отдает отчета своим действиям. Сотрудники НТВ, воспользовавшись этим, сняли передачу, взяли у Татьяны подпись, которая ничего не значит".

Автор: 3 февраля 2020, 08:39
ФОТОРЕПОРТАЖ

Престарелая Успенская в короткой юбке вывела в свет лысую дочь

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Таня маме :" Они обещали мне, что сделают крутую программу, расскажут про мое творчество, я прочитаю стихи, спою песню! У меня не было возможности ни с кем связаться, не было сим-карты. Они хотели побольше грязи, давить на чувства, на больные места...", - цитирует слова девушки «КП»
Разгневанная Успенская заявила, что обратится в правоохранительные органы.
«Я буду судиться, никогда не оставлю это и не прощу!
Гость
Ответить
В нашем шоубизе никогда ничего не бывает серьезно и правдой,абсолютно всё делается только для пиара и роста популярности и востребованности. Так что,возможно,все это было срежиссировано для повышения посещаемости концертов «королевы шансона», а то популярность то падает,а возраст наоборот
Гость
Ответить
Все люба полный капец твоим фокусом. Бил Гейтс год назад говорил о пандемии,которая за 6 месяцев унесёт более 30 миллионов душ.
1

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