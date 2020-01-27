"Четыре часа просидела голой на сцене": Успенская поразила интимными фактами

Звезда отечественного шоу-бизнеса нередко делится подробностями из своей личной жизни. Несмотря на преклонный возраст, Любовь Успенская часто показывает себя во всей красе, облачаясь в полупрозрачные наряды или же появляясь перед публикой "в костюме Евы". Многие считают, что в свои годы певица роскошно выглядит, однако злопыхатели регулярно пишут в адрес артистки едкие замечания.
Впрочем, сама Любовь продолжает наслаждаться жизнью, в том числе и ее сексуальным аспектом. Знаменитость демонстрирует народу, что и в 65 лет можно оставаться красивой и притягательной. К примеру, в новом клипе исполнительница намерена появиться вообще без одежды.
"Да, недавно четыре часа просидела голой на сцене, но прикрывалась баяном. Я же не показывала ничего такого, все было в меру, не вульгарно, но смысл такой, что там, конечно, за гранью", – цитирует Успенскую издание Starhit.
Ранее артистка признавалась, что пересмотрела взгляды на жизнь после несчастного случая, который произошел с ее дочерью Татьяной. Успенская отмечала, что начала ценить каждый день, при этом она пообещала позволять себе быть не такой, как все, даже если это не всегда уместно.
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