Любовь Успенскую после Нового года выдали замуж за Филиппа Киркорова

"Пусть в новом году все будут счастливы. Любовь Успенская, по ее заявлениям, похоже, готова выйти замуж за Киркорова", – предположил собеседник "Дни.ру". Также он отметил, что остальные знаменитости уже обрели друг друга.
"Пугачева с Галкиным, Малахов со Шкулевой, Бузова с Манукяном, Константин Эрнст с Софьей Эрнст. У последних ребенок вот-вот родится", – сказал эксперт. Он пожелал звездам обрести все то, чего им не хватало в жизни.
Вадим Манукян предложил объявить 2020-й годом счастья. "Слушайте. Вокруг столько негатива, и он безумно надоел. Давайте жить дружно", – призвал эксперт.
Отметим, что для Любови Успенской прошедший 2019 год стал тяжелым. Ранее она сумела помириться с Филиппом Киркоровым, который является ее старым другом и даже сказала, что готова выйти за него замуж.
"Год для меня был плохим! Происходило много всего нехорошего. Я потеряла нескольких очень близких друзей, возникли проблемы со здоровьем дочери. Думаю, что 2019 год был самым тяжелым в моей жизни", – заключила Любовь Успенская.
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