"Не хочу его видеть": Буланова не пригласила Радимова на свадьбу

Татьяна Буланова уже три года как снова не замужем. В 2016 году ее брак с футболистом Владиславом Радимовым исчерпал себя. После развода, правда, мужчина довольно долго продолжал жить с бывшей женой под одной крышей. Но теперь, наконец, съехал. За кулисами юбилейного концерта "Легенды Ретро FM" в "Мегаспорте" Таня рассказала "Дни.ру" о жизни без мужа.

Брак с Радимовым у Булановой был довольно продолжительным – с 18 октября 2005-го по декабрь 2016-го. Но сегодня та страница жизни перевернута. "Мы с бывшим мужем практически не общаемся, хотя он иногда может написать, что-то спросить, – призналась Татьяна. – Нет, не ссорились, отношения сохранили ровными, просто нет предмета и тем для разговоров. Правда, с днем рождения 26 ноября я его все-таки поздравляла".

"В гости к его новой семье я ходить вряд ли буду, да и его не жду особо, – сообщила Буланова. – На мою новую свадьбу, если она случится, тоже Радимова звать не планирую – это было бы жестоко по отношению к нему. Хотя свадьбу планирую – открою вам тайну, что снова влюблена".

Много ходило слухов о том, кто же кого бросил. Татьяна Буланова поставила в этом вопросе точку. "Инициатором развода была я, это моя воля, мое желание, мое решение, – пояснила артистка. – При этом я не мешаю встречам Владислава с нашим общим сыном Никитой, он вполне может выполнять обязанности отца – видеться, встречаться, помогать. Сын, кстати, мое решение понял и не осудил".

Татьяна о бывшем муже говорит не очень охотно – считает, что все давно сказано, да и он сам не любит, когда его имя без дела треплют в прессе. "Я не живу прошлым, мне нравится настоящее, планирую будущее, – говорит артистка. – Мне больше не интересна тема развода и футбола".