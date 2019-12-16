"Не хочу его видеть": Буланова не пригласила Радимова на свадьбу

Брак с Радимовым у Булановой был довольно продолжительным – с 18 октября 2005-го по декабрь 2016-го. Но сегодня та страница жизни перевернута. "Мы с бывшим мужем практически не общаемся, хотя он иногда может написать, что-то спросить, – призналась Татьяна. – Нет, не ссорились, отношения сохранили ровными, просто нет предмета и тем для разговоров. Правда, с днем рождения 26 ноября я его все-таки поздравляла".
"В гости к его новой семье я ходить вряд ли буду, да и его не жду особо, – сообщила Буланова. – На мою новую свадьбу, если она случится, тоже Радимова звать не планирую – это было бы жестоко по отношению к нему. Хотя свадьбу планирую – открою вам тайну, что снова влюблена".
Много ходило слухов о том, кто же кого бросил. Татьяна Буланова поставила в этом вопросе точку. "Инициатором развода была я, это моя воля, мое желание, мое решение, – пояснила артистка. – При этом я не мешаю встречам Владислава с нашим общим сыном Никитой, он вполне может выполнять обязанности отца – видеться, встречаться, помогать. Сын, кстати, мое решение понял и не осудил".
Татьяна о бывшем муже говорит не очень охотно – считает, что все давно сказано, да и он сам не любит, когда его имя без дела треплют в прессе. "Я не живу прошлым, мне нравится настоящее, планирую будущее, – говорит артистка. – Мне больше не интересна тема развода и футбола".
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