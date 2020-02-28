Джеки Чан вышел на связь после известия о заражении коронавирусом

Всемирную паутину облетела новость о том, что Джеки Чан угодил в больницу из-за подозрения на коронавирус. Это якобы произошло на вечеринке в Гонконге, где одному из гостей стало плохо. У мужчины были налицо симптомы нового вируса. Всех присутствовавших на мероприятии отправили на карантин, пишет "ТВ Центр".
Накануне Джеки вышел на связь с поклонниками в инстаграм-аккаунте. "Спасибо большое всем за беспокойство! Пожалуйста, не волнуйтесь, я не на карантине. Надеюсь, что все будут здоровы", – написал он.
Сын актера Джейси Чан отметился в комментариях под публикацией. Молодой человек отметил: "Напугал меня..." Фолловеры из разных стран мира выразили поддержку артисту.
Напомним, что Джеки Чан пообещал миллион юаней создателю лекарства от коронавируса. "Речь идет не о деньгах. Я не хочу видеть, что некогда шумные улицы опустели. Не хочу, чтобы мои соотечественники умирали от вируса вместо того, чтобы наслаждаться жизнью", – заявил актер.
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