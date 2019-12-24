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Общество

Джеки Чан едва не умер на съемках нового фильма

прочитано 260 раз

Знаменитый китайский и американский актер Джеки Чан чуть не погиб во время съемок сцены с перестрелкой фильма "Авангард". Артист не на шутку напугал режиссера картины – Стэнли Тонга, сообщает Vse42.ru.

Чан находился под водой, когда его придавило каменной глыбой. Позже звезда боевиков рассказал, что осознавал всю опасность произошедшего, но пытался не паниковать. Тем не менее, он испугался и его тело задрожало. Члены съемочной группы быстро бросились к актеру и вытащили его из западни. Несмотря на инцидент артист настоял на продолжении съемок. 

Автор: 24 декабря 2019, 09:14

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Молодец Джеки!Долгих лет тебе любимый актер многих поколений!
1

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