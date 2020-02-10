Джеки Чан придумал способ спасти мир от коронавируса

Герой боевиков на своей странице в соцсети Weibo написал, что готов поддержать того, кто сможет справиться с вирусом 2019-nCoV. "У меня появилась "наивная" идея. Неважно, какой ученый или компания разработает противоядие, я хочу отблагодарить его 1 миллионом юаней", – сообщил Джеки Чан.
"Я не хочу видеть пустые улицы, которые должны быть процветающими. Я не хочу видеть грустных людей, которым следовало бы наслаждаться жизнью. Я хочу, чтобы граждане Китая уверенно шагали вперед", – цитирует актера "Говорит Москва". Чан поделился, что жертвует народной республике медицинские маски и защитную одежду.
Как заявил актер, для него сумма в 1 миллион юаней (около 140 тысяч долларов) – не очень большая. Также он считает, что такого вознаграждения будет достаточно для того, кто сможет изобрести лекарство от инфекции. 65-летний Чан верит, что наука и современные технологии помогут преодолеть вирус, приводят слова артиста "Невские новости".
Напомним, что на данный момент шестой день подряд в лечении от коронавируса наблюдается положительная динамика. Количество зараженных уменьшается во всех провинциях, включая город Ухань, который стал очагом заболевания.
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