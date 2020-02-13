Екатерина Андреева воткнула иглы для омоложения

Екатерина Андреева не перестает удивлять своим внешним видом. 58-летняя телеведущая программы "Время" не выглядит на свой возраст. Поклонники не перестают заваливать ее просьбами рассказать о секретах своей молодости.
Звезда каждый раз пробует новые методы борьбы со старением. О косметических процедурах Андреева охотно делится в своем инстаграм-аккаунте. На этот раз телеведущая опробовала иглоукалывания. Такая косметическая терапия подтягивает овал лица и разглаживает морщины, поясняет она.
"Иногда выпустить иголки – вовсе не означает что-то плохое", – отмечает звезда.
Поклонники начали спрашивать Андрееву о безопасности такой процедуры. Телеведущая отметила, что иглоукалывание абсолютно безболезненно. Специальные иглы имеют разную длину. Перед тем, как ввести их в кожу, лицо тщательно протирают раствором. В конце процедуры делают то же самое.
"Морщины появляются там, где сломана цепочка коллагеновых волокон. Иглы помогают восстанавливать эту разорванную связь", – поясняет Екатерина.
Также Андреева рассказала о других методах омоложения. Телеведущая два раза в неделю делает массаж лица с серебряными элеронами. Ранее звезда отмечала пользу контрастного душа, использование солнцезащитного крема не только летом, но и зимой, а также посоветовала испытывать больше положительных эмоций.
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