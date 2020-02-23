Вступившийся за певицу Валерию Пригожин обозвал оппонента жабой

"Да что мне жабу комментировать?" – выпалил Пригожин, когда до него дозвонились журналисты. После этого продюсер отметил, что Гордон ревнует к успеху певицы Валерии. Иосиф полагает, что артистка, пожелав основать политическую партию, перешла дорогу правозащитнице.
Продюсер рассказал также, что Катя Гордон является бывшей женой его хорошего приятеля, адвоката Сергея Жорина. По словам Иосифа, в момент развода с Сергеем Катя звонила Валерии и просила ее поддержать. Пригожин отметил, что на тот момент певица и правозащитница даже не были знакомы.
"Я был категорически против, зная истеричный характер Кати. Да и не похожа она на жертву домашнего насилия, в случае с Жориным уж точно", - отметил продюсер.
Иосиф подчеркнул, что Валерия "всю жизнь живет под своим именем и фамилией", она всего добилась сама, в то время как Катя, в надежде прославиться, стала "Гордон", приписав себя к известной персоне.
"Забудут Валерию или она останется в истории – поживем-увидим. Но Кате далеко до Ванги, пока она мечется между адвокатурой и пением, кто она вообще по профессии?" – задался вопросом Иосиф Пригожин, беседуя с репортером сайта "Комсомольская правда".
Напомним, на днях стало известно, что певица Валерия планирует зарегистрировать свою политическую партию, которая будет заниматься защитой прав женщин в России. Объединение получит название "Сильные женщины". Идею вокалистки раскритиковала правозащитница Катя Гордон. Она резко высказалась о способностях артистки, а также сообщила, что та не поддержала ее в сложной ситуации.
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