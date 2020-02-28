Заподозренная в беременности Седокова отказалась от еды

Анна Седокова недавно сдала анализы. Певица выявила, от каких продуктов ей стоит отказаться, чтобы чувствовать себя лучше и не набирать вес.

Девушка в своем инстаграм-аккаунте поделилась новостью: она решила исключить из рациона молоко и яйца. Оказалось, эти продукты негативно сказываются на ее организме. "Точное название: анализ сыворотки крови на содержание igG4-антител к пищевым антигенам (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Анна Седокова.

Как она уточнила в посте, если перестать есть то, что не подходит по здоровью, снизится риск развития хронических заболеваний, ведь тело перестает бороться с пищей и начинает активно противостоять инфекциям. "Тест не из дешевых, но лучше знать о несовместимости с продуктами, чем заполнять организм тем, что он не способен принять", – предупреждает певица.

Тест, который провела артистка, выявил у нее аллергию на на куриный белок и коровье молоко. Девушка отметила, что уже неделю не употребляет в пищу раздражители и заметила результаты. "Мой вес не повысился, и впервые я, вместо 66,5, стала весить 65,8", – делится радостной новостью Анна Седокова. Также артистка призвала подписчиков присоединяться к ее марафону без яиц и молока, ведь эти продукты – самый распространенный аллерген.

Певица пообещала ежедневно выкладывать в "Сториз" рецепты блюд, в которых не использованы раздражители. Например, она уже поделилась способом приготовления блинов на воде и картофельного рулета с грибами. Поклонники с воодушевлением восприняли новую затею кумира.

Напомним, что недавно Анну Седокову заподозрили в четвертой беременности от латвийского баскетболиста Яниса Тимма. Девушка сама спровоцировала слухи о прибавлении в семействе. Во время одного из последних выходов в свет девушка заявила: "Я вчера даже сделала тест на беременность. А вот что он показал, это пока секрет. Вы обо всем узнаете позже".