Анна Седокова впервые высказалась о четвертой беременности

Накануне состоялась вечеринка по случаю выхода ежегодного рейтинга журнала GQ "100 самых стильных мужчин". На мероприятие явилась исполнительница вместе со своим возлюбленным – баскетболистом Янисом Тимма.
Для выхода светская львица выбрала смелый наряд – черное мини-платье на золотых цепочках вместо тонких бретелей, которое почти не прикрывало пышную грудь артистки. Дополнил яркий образ широкий ремень с крупной бляшкой, который лишь подчеркнул тонкую талию Седоковой.
Анна призналась, что ее наряд стоит баснословных денег. Один только аксессуар обошелся исполнительнице в 83 тысячи рублей.
Также корреспонденту "Комсомольской правды" удалось разговорить Седокову на тему ее предполагаемой беременности. Певица заявила, что они с возлюбленным спокойно жили до того момента, пока в СМИ не появилась новость о ее интересном положении. "Честно говоря, я даже удивлена! Но я вчера даже сделала тест на беременность. А вот, что он показал, это пока секрет. Вы обо всем узнаете позже...", – заявила знаменитость.
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