Народ не принял изменившуюся до неузнаваемости Седокову

Анна Седокова любит радовать поклонников красивыми снимками. Каждый раз поп-дива предстает на фото в разных образах, демонстрирует красивые наряды и прически. Но на этой неделе звезда занялась экспериментами, поэтому целых три публикации в инстаграм-аккаунте Анны посвящены изменениям внешности.
Так, впервые в жизни звезда решила остричь челку. Работу парикмахера она сняла на видео и выложила в профиле, а спустя некоторое время продемонстрировала результат, ожидая от подписчиков комплименты.
"99 процентов людей сказали, что я пожалею, и только один Михайло Рудишин (стилист-колорист – Прим. ред) смело начал резать. <...> За челку или против? Да или нет?" – подписала снимок Анна.
Далеко не всем поклонникам Седоковой новый образ пришелся по вкусу. Многие стали писать, что челка певице не идет, из-за нее она выглядит старше.
"Ну без челки моложе", "Естественно, нет!", "Нет, не идет", "Честно говоря, мне не особо нравится", "Цвет шикарный. Но без челки лучше", – написали комментаторы.
Напомним, ранее Анна попробовала стиль хип-хоп. Певица заплела косы, надела свитшот и лосины, а также использовала голубые линзы.
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