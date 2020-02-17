"Писал кровью": Анна Седокова рассказала о беде с членом семьи

Маленького питомца звезда считает членом семьи. Она сообщила, что собака чуть не умерла из-за халатности перевозчиков.
В своем инстаграм-аккаунте Анна Седокова поведала, что беда случилась с недавно купленным щенком породы американский булли. Животное певица с возлюбленным заказали из США. Необходимо было решить вопрос с его перевозкой в Россию. Тут-то и начались трудности.
Выяснилось, что щенка не успели зарегистрировать на рейс. Более того, для маленького Мамбы не подготовили подстилку. По словам певицы, у собаки был цистит. "Когда щенок прилетел домой, он писал кровью", – поделилась Анна Седокова.
Артистка успокоила поклонников, заверив, что сейчас все хорошо, и любимый питомец идет на поправку. И все же Анна Седокова предупредила подписчиков: если они когда-то окажутся в подобной ситуации, пусть будут очень осторожны.
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