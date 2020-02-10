Беременную Анну Седокову крепко приложили

На днях певица Анна Седокова подтвердила слухи о своей беременности. Отцом ребенка стал молодой возлюбленный артистки – баскетболист Янис Тимма.

Скандальный блогер Лена Миро не скрывает своего удивления. Ведь исполнительница уже является матерью троих детей, а эта беременность стала четвертой в жизни светской львицы. Примечательно, что всех наследников Седокова родила от разных мужчин.

"Четыре ребенка от четырех разных отцов. Ну, что тут скажешь? Ай, да Нюрка! Ай, да.... как бы ее назвать помягче? Может, фертильная женщина?", – ехидно интересуется Миро.

По мнению Лены, Анна забеременела не случайно. "У меня есть подозрение, что Анька залетела ради алиментов. Не, ну а что? Жить как-то надо. Отец первого ребенка умер. Отец второй дочери оказался неглупым мужиком и оформил на себя полную опеку над ребенком по суду. Отец третьего, кажется, слился в никуда. А тут подвернулся 27-летний баскетболист. Умом не блещет, зато деньги есть!", – рассуждает Миро.

Блогер утверждает, что не верит в историю любви со счастливым концом. Она не сомневается, что в конечном итоге Седокова в очередной раз останется матерью-одиночкой.