"Старый стал": народ в шоке от изможденного Дмитрия Тарасова

В своем инстаграм-аккаунте футболист успокоил подписчиков, что хирургическое вмешательство прошло без осложнений. Сейчас за состоянием знаменитости следят римские хирурги. Дмитрий Тарасов показал снимок из палаты.
На фото спортсмен лежит на кровати с улыбкой на лице и пытается не унывать. Однако выглядит он бледным и изможденным. Спортсмен рассчитывает быстро вернуться к тренировкам и играм.
В своем посте Дмитрий Тарасов отметил, что впереди у него еще одна большая работа над собой. "Как там говорилось в "Шерлок Холмс" (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.) – "Нет ничего более стимулирующего, чем когда все идет не так, как надо". В точку", – написал футболист.
В комментариях некоторые фолловеры принялись иронизировать и укорять спортсмена. Были те, кто пришел в шок от его вида в больничной палате. Один из подписчиков предложил Дмитрию Тарасову закончить карьеру. "Еще играть не начал, а уже сломался. Старый стал, завязывал бы с этим спортом", – высказался скептик. Истинные поклонники же пожелали игроку скорейшего выздоровления.
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