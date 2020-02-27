"Страна плохая": отец Виталины Цымбалюк-Романовской сдал с потрохами Армена Джигарханяна

Отец экс-супруги актера напомнил, что из-за неработающей системы пожаротушения МЧС подало на Армена Джигарханяна в суд. Тот знал от жены, что ее родитель работает в проектном институте главным инженером, и попросил его помочь, взяв на полставки.
По словам Виктора Цымбалюка, он пришел от увиденного в ужас, сообщает Sobesednik.ru. Так, крыша, на которой были установлены 200-килограммовые лебедки, зимой подвергалась нагрузке от снега и от дождей, что грозило обрушением здания.
Бывший свекор Армена Джигарханяна констатировал, что службы главного инженера в театре не было. Из-за невнимания к техническим аспектам во время спектаклей не раз прорывало канализацию. По словам отца пианистки, причина была в дешевой туалетной бумаге, которая не растворяется в воде.
Виктор Цымбалюк не раз обращал внимание Армена Джигархахяна на проблемы в театре. "Но у него всегда был один ответ: "Страна плохая". И начинал свою любимую тему: "Вот был бы я сейчас помоложе, уехал бы в Америку", – сдал с потрохами актера отец Виталины Цымбалюк-Романовской.
По словам отца пианистки, вовсе не Армен Джигарханян купил ему в России жилье. Он заверил, что продал их с супругой квартиру в Киеве и купил в подмосковном Красногорске, где сейчас живет с женой. Говоря об отношениях наследницы с артистом, Виктор Цымбалюк отметил, что тот "проехался танком" по его единственной дочери.
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