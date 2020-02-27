"Страна плохая": отец Виталины Цымбалюк-Романовской сдал с потрохами Армена Джигарханяна

Виктор Цымбалюк, работал в театре Армена Джигарханяна в должности инженера по эксплуатации здания, рассказал, что творилось в этом учреждении культуры. По его словам, худрук ничего не понимал в технических вопросах, из-за чего возникло множество проблем.

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